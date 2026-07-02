Procedimentos estéticos em alta em 2026: os 5 mais procurados pelas brasileiras

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O mercado estético brasileiro mantém sua posição de destaque mundial em 2026, impulsionado por uma nova mentalidade: a busca por resultados naturais e pela chamada 'beleza indetectável'. A tendência é valorizar os traços individuais, com intervenções sutis que rejuvenescem e aprimoram sem transformar radicalmente a aparência.

Essa mudança de paradigma se reflete na popularidade dos procedimentos, que vão desde aplicações rápidas até tecnologias cirúrgicas avançadas. Outro fator de impacto é a crescente procura por tratamentos faciais para combater a flacidez decorrente do uso de novos medicamentos para emagrecimento. Conheça os cinco procedimentos mais procurados atualmente no país.

Leia Mais

Os 5 procedimentos em destaque em 2026

1. Toxina botulínica (Botox)

Continua sendo o procedimento não invasivo mais popular, mas com uma nova abordagem. Em 2026, a aplicação visa relaxar os músculos de forma estratégica para suavizar rugas dinâmicas, como na testa e ao redor dos olhos, preservando a expressividade facial. O objetivo é um resultado descansado e natural, longe da aparência 'congelada' do passado.

2. Preenchimento com ácido hialurônico

Essencial para a estruturação facial, é usado para repor volume perdido com a idade, definir contornos e hidratar a pele. Em 2026, a técnica se concentra em pontos estratégicos para um efeito de lifting sutil, tratando áreas como olheiras, maçãs do rosto e lábios sem exageros, valorizando a harmonia do rosto.

3. Bioestimuladores de colágeno

Refletindo a tendência de tratamentos regenerativos, os bioestimuladores (como ácido polilático e hidroxiapatita de cálcio) ganharam enorme popularidade. Eles não preenchem, mas estimulam o próprio corpo a produzir colágeno, melhorando a firmeza e a qualidade da pele de forma gradual e duradoura, sendo ideais para combater a flacidez facial e corporal.

4. Lipoaspiração de Alta Definição (Lipo HD)

Uma evolução da lipoaspiração tradicional, esta técnica cirúrgica não apenas remove gordura localizada, mas esculpe o contorno corporal, destacando a musculatura subjacente. É a escolha de quem busca um resultado mais atlético e definido no abdômen, braços e costas, alinhado à valorização do bem-estar e da forma física.

5. Harmonização Facial Personalizada

Mais do que um procedimento, é um conceito que amadureceu. Em 2026, a harmonização facial abandona os padrões rígidos e foca em um planejamento individualizado. Utilizando uma combinação de preenchedores, toxina botulínica e bioestimuladores, o objetivo é realçar a beleza única de cada paciente, corrigindo assimetrias e promovendo o rejuvenescimento com equilíbrio e sutileza.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.