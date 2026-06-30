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Harmonização facial deu errado? Saiba como reverter ou corrigir o processo

Dermatologistas explicam quais são os riscos do procedimento estético e quais as técnicas mais seguras disponíveis para quem busca reverter os resultados

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
30/06/2026 15:11

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Harmonização facial deu errado? Saiba como reverter ou corrigir o processo
A reversão da harmonização facial exige atenção aos detalhes da pele e aos produtos utilizados, aspecto fundamental para um resultado seguro. crédito: iStock

A harmonização facial se tornou um dos procedimentos estéticos mais populares, mas é possível reverter uma harmonização facial que deu errado? A resposta é sim, mas o processo de correção depende diretamente do tipo de produto utilizado. A maioria dos preenchimentos é feita com ácido hialurônico, uma substância que o próprio corpo produz e que é absorvível. Nesses casos, a reversão é mais simples e segura.

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O método mais comum para dissolver o ácido hialurônico é a aplicação de uma enzima chamada hialuronidase. Essa substância age quebrando as moléculas do preenchedor, permitindo que o organismo as absorva e elimine de forma natural. O efeito é rápido, com resultados visíveis em poucas horas ou dias.

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Como corrigir a harmonização facial?

A aplicação da hialuronidase é um procedimento médico que deve ser realizado por um profissional qualificado, como um dermatologista ou cirurgião plástico. A quantidade de enzima e o número de sessões variam conforme o volume de preenchedor a ser removido e a resposta individual de cada paciente.

É fundamental ter cautela, pois a hialuronidase também pode afetar o ácido hialurônico natural da pele. Por isso, a avaliação de um especialista é indispensável para garantir que o procedimento corrija apenas o excesso ou o posicionamento inadequado do produto aplicado.

Para preenchedores permanentes, como o PMMA (polimetilmetacrilato), a reversão é muito mais complexa e, em geral, só pode ser feita por meio de cirurgia. Produtos bioestimuladores de colágeno, por sua vez, não podem ser removidos com a mesma facilidade, sendo necessário aguardar o ciclo de absorção do corpo.

Os principais problemas que levam à busca pela reversão incluem assimetria, volume excessivo, formação de nódulos ou um resultado artificial. A escolha de um profissional experiente e o uso de produtos de qualidade e absorvíveis são as melhores formas de minimizar os riscos e garantir um resultado satisfatório e seguro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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