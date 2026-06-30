Harmonização facial deu errado? Saiba como reverter ou corrigir o processo
Dermatologistas explicam quais são os riscos do procedimento estético e quais as técnicas mais seguras disponíveis para quem busca reverter os resultados
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A harmonização facial se tornou um dos procedimentos estéticos mais populares, mas é possível reverter uma harmonização facial que deu errado? A resposta é sim, mas o processo de correção depende diretamente do tipo de produto utilizado. A maioria dos preenchimentos é feita com ácido hialurônico, uma substância que o próprio corpo produz e que é absorvível. Nesses casos, a reversão é mais simples e segura.
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O método mais comum para dissolver o ácido hialurônico é a aplicação de uma enzima chamada hialuronidase. Essa substância age quebrando as moléculas do preenchedor, permitindo que o organismo as absorva e elimine de forma natural. O efeito é rápido, com resultados visíveis em poucas horas ou dias.
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A aplicação da hialuronidase é um procedimento médico que deve ser realizado por um profissional qualificado, como um dermatologista ou cirurgião plástico. A quantidade de enzima e o número de sessões variam conforme o volume de preenchedor a ser removido e a resposta individual de cada paciente.
É fundamental ter cautela, pois a hialuronidase também pode afetar o ácido hialurônico natural da pele. Por isso, a avaliação de um especialista é indispensável para garantir que o procedimento corrija apenas o excesso ou o posicionamento inadequado do produto aplicado.
Para preenchedores permanentes, como o PMMA (polimetilmetacrilato), a reversão é muito mais complexa e, em geral, só pode ser feita por meio de cirurgia. Produtos bioestimuladores de colágeno, por sua vez, não podem ser removidos com a mesma facilidade, sendo necessário aguardar o ciclo de absorção do corpo.
Os principais problemas que levam à busca pela reversão incluem assimetria, volume excessivo, formação de nódulos ou um resultado artificial. A escolha de um profissional experiente e o uso de produtos de qualidade e absorvíveis são as melhores formas de minimizar os riscos e garantir um resultado satisfatório e seguro.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.