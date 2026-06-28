Campanha reforça importância do diagnóstico precoce das doenças do sangue

Campanha nacional de conscientização sobre a leucemia e as anemias chama atenção para a importância do diagnóstico precoce das doenças que afetam o sangue. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deverá registrar cerca de 12,2 mil novos casos de leucemia por ano entre 2026 e 2028, consolidando a doença entre os tipos de câncer mais incidentes no país.



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“Falamos de doenças que, muitas vezes, se manifestam por sintomas aparentemente simples, como cansaço excessivo, palidez, falta de disposição ou infecções frequentes. Por isso, a conscientização é tão importante. Quanto mais cedoidentificamos alterações no sangue, maiores são as chances de iniciar o tratamento adequado rapidamente”, explica Jayr Schmidt Filho, médico e líder do Centro de Referência em Neoplasias Hematológicas do A.C.Camargo CancerCenter.



A leucemia se desenvolve quando células sanguíneas passam a se multiplicar de forma descontrolada na medula óssea. A doença pode se apresentar de diferentes formas, sendo classificada como mieloide ou linfoide, além de aguda ou crônica. Enquanto as leucemias agudas costumam evoluir rapidamente e provocar sintomas mais intensos, as formas crônicas frequentemente são descobertas em exames de rotina.

Nos últimos anos, os avanços terapêuticos têm ampliado significativamente as perspectivas para os pacientes. Além do transplante de medula óssea, terapias-alvo e tratamentos celulares, como o CAR-T Cell, vêm transformando o cenário do tratamento das neoplasias hematológicas.

“A onco-hematologia passou por uma verdadeira revolução. conseguimos personalizar tratamentos, oferecer terapias cada vez mais precisas e alcançar resultados que eram inimagináveis há algumas décadas. Ainda assim, o diagnóstico precoce continua sendo um dos fatores mais importantes para o sucesso terapêutico”, destaca o especialista.

Sinais de alerta

Entre os principais sintomas que merecem atenção estão cansaço persistente, fraqueza, sonolência excessiva, palidez, falta de ar, infecções recorrentes, febre sem causa aparente, surgimento de manchas roxas pelo corpo, sangramentos prolongados e perda de peso involuntária.

No caso das anemias, também podem ocorrer palpitações, alteração do paladar, redução do apetite e formigamento nas mãos e nos pés, especialmente quando relacionadas à deficiência de vitamina B12.

“Nem todo quadro de anemia está relacionado ao câncer, mas toda alteração persistente merece investigação médica. O hemograma é um exame simples, acessível e frequentemente o primeiro passo para identificar tanto anemias quanto doenças hematológicas mais complexas”, conclui o médico.

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