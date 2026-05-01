Do roxo ao cinza: saiba o porquê das cores dos tubos de exames de sangue

Para quem precisa encarar a agulha em um laboratório de medicina diagnóstica, a cena é rotineira: o profissional de saúde organiza uma série de pequenos tubos com tampas de cores diferentes: roxo, vermelho, amarelo, cinza e azul. Longe de ser uma escolha estética ou aleatória, essa paleta de tons esconde uma engenharia química rigorosa, essencial para a precisão do diagnóstico.





De acordo com o médico Márcio Nunes, coordenador técnico do São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica, cada cor de tampa indica um aditivo específico dentro do tubo, preparado para preservar o sangue da maneira exigida pelo teste.









Cada tonalidade é um guia rápido para a equipe técnica. Márcio detalha as funções mais comuns:





* Tampa roxa – contém EDTA, um anticoagulante que preserva a forma das células, ideal para o hemograma.

* Tampa vermelha ou amarela – possui ativadores de coágulo para separar o soro; é usada em testes de sorologia e bioquímica.

* Tampa azul – contém citrato de sódio, essencial para testes de coagulação.

* Tampa cinza – possui fluoreto de sódio, que “conserva” o nível de açúcar para exames de glicemia.





“A precisão começa antes mesmo da análise nas máquinas. Se o sangue for colhido no tubo errado, a reação química é comprometida, e o resultado pode ser alterado. Por isso, a padronização visual é uma das etapas mais importantes da segurança do paciente”, afirma.





De acordo com a 10ª edição do Panorama da Saúde Suplementar, publicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no final do ano passado, o setor atingiu a marca histórica de 53,2 milhões de beneficiários em planos médico-hospitalares.





Os exames laboratoriais e de imagem continuam a ser a porta de entrada e o principal volume do setor, representando cerca de 60% de todos os procedimentos realizados na saúde suplementar. Só em 2024, segundo a 7ª edição do Painel Abramed, foram realizados mais de 970 milhões de exames de análises clínicas, um crescimento 17,3%.





Esse aumento na demanda reforça a importância da eficiência operacional nos laboratórios. “Com mais de 53 milhões de pessoas utilizando o sistema suplementar, a precisão na coleta e no processamento dessas amostras, simbolizada pelas cores dos nossos tubos, é o que garante a sustentabilidade, a segurança operacional e a confiança em todo o ciclo de cuidado”, explica Márcio.