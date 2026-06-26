Livro fortalece a formação em hematologia laboratorial

A avaliação morfológica das células sanguíneas continua sendo uma etapa essencial para o diagnóstico e acompanhamento de diversas doenças hematológicas. Com o objetivo de contribuir para a capacitação de profissionais e estudantes da área, o livro "Blastos e linfócitos anômalos: como reconhecer e liberar" reúne conceitos teóricos, aplicação prática e experiências da rotina laboratorial para orientar a identificação, interpretação e liberação dessas células encontradas no sangue periférico.

A obra aborda os fundamentos da morfologia hematológica, os critérios utilizados para o reconhecimento de blastos e linfócitos anômalos, as principais alterações associadas às doenças hematológicas e as condutas laboratoriais adequadas diante desses achados.

O conteúdo foi desenvolvido para auxiliar profissionais na realização de análises mais seguras, padronizadas e fundamentadas, contribuindo para uma liberação mais assertiva dos hemogramas e para o reconhecimento precoce de alterações potencialmente graves.

O título do livro reflete justamente sua proposta prática. Mais do que ensinar a identificar essas células ao microscópio, a publicação busca orientar o profissional sobre como interpretar sua relevância clínica, descrevê-las adequadamente e proceder com a liberação correta dos resultados laboratoriais.

A obra responde a dúvidas frequentes da rotina dos laboratórios, especialmente relacionadas à diferenciação celular e à tomada de decisões técnicas diante de alterações morfológicas.

A ideia da obra surgiu a partir da experiência dos autores na formação e treinamento de profissionais da hematologia laboratorial. Ao longo dos anos, foi identificada uma demanda recorrente entre estudantes e analistas clínicos, que frequentemente demonstram dificuldades na identificação de blastos e linfócitos anômalos e insegurança durante a liberação dos hemogramas.

Diante desse cenário, os autores desenvolveram uma obra fundamentada na literatura científica, na vivência prática e em situações reais dos laboratórios, transformando conteúdos complexos em uma linguagem acessível e aplicável ao dia a dia profissional.

Além de ampliar o conhecimento técnico, o livro reforça a importância da avaliação morfológica em um contexto de crescente automação laboratorial. A publicação destaca que o reconhecimento adequado de blastos e linfócitos anômalos pode ser decisivo para a investigação precoce de leucemias, linfomas e outras doenças hematológicas, contribuindo para diagnósticos mais rápidos e precisos.

A relevância da obra também está alinhada ao compromisso da Bioclin com a educação continuada. Parceira do Instituto Nacional de Morfologia Laboratorial (INML), a empresa promove iniciativas voltadas ao aprimoramento técnico dos profissionais da área.

O lançamento do livro, assinado por Thiago e Larissa, fundadores do INML, acontecerá no estande da Bioclin durante a CBAC – 51º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, que será realizado entre os dias 28 de junho e 1º de julho, no Riocentro, no Rio de Janeiro.

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A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao conhecimento, estimular a troca de experiências entre os participantes e reforçar o compromisso conjunto com o desenvolvimento técnico e científico do setor de análises clínicas.