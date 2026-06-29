A clássica ‘’pelada’’  

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O entusiasmo promovido pela Copa do Mundo é renovado e o futebol se torna mais do que um entretenimento, com as famosas “peladas” que ficam ainda mais frequentes entre os amantes do esporte. A empolgação, porém, também traz riscos. Para Rodrigo Góes, ortopedista e cirurgião de coluna, distensões musculares e entorses são consequências de um erro muito comum entre os jogadores amadores (independente da idade), já que grande parte deles passam meses com uma rotina sedentária e decidem jogar uma partida intensa. “O que muitos esquecem, é que a atividade pode provocar lesões musculares, problemas articulares e até complicações cardiovasculares. O futebol é uma atividade de alta exigência física, mesmo em partidas recreativas. Corridas intensas, mudanças bruscas de direção, arrancadas e contato físico exigem condicionamento, força muscular e resistência cardiovascular”, explica.



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Férias

Com a proximidade das férias , cresce a preocupação sobre passagens, hospedagens e roteiros, enquanto um cuidado essencial ainda é frequentemente negligenciado: a atualização do cartão de vacinação. Dependendo do destino, alguns imunizantes são recomendados para garantir a proteção durante a viagem e outros podem ser exigidos pelas autoridades sanitárias locais - com dias de aplicação antes da viagem. Segundo o farmacêutico da Drogaria Araujo, Hairton Guimarães, o ideal é verificar a situação vacinal com antecedência, especialmente em viagens internacionais. Entre os mais importantes estão a da influenza (gripe), tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), especialmente em razão das exigências relacionadas ao sarampo em diversos países, além das vacinas contra febre amarela, hepatite A e meningococo dos tipos ACWY e B.

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Combate ao idadismo

Com o envelhecimento acelerado da população brasileira, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) lançou o concurso nacional “Jovens protagonistas: abrindo espaços para uma sociedade mais amigável à pessoa idosa”, voltado à estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Médio de escolas públicas e privadas de todo o país. A proposta convida os jovens a desenvolverem projetos criativos e inovadores relacionados ao envelhecimento, inclusão social, acessibilidade, tecnologia, saúde, relações intergeracionais e combate ao idadismo, preconceito relacionado à idade. Os estudantes poderão apresentar projetos em diferentes formatos, como campanhas educativas, intervenções sociais, soluções tecnológicas e produções artísticas e culturais. As inscrições seguem até de 2026 e os projetos finalistas serão apresentados durante o Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia (CBGG 2027), em Salvador, que acontece entre os dias 21 a do ano que vem. Informações: https://www.cbgg.com.br