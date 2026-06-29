Relacionamentos saudáveis
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Partindo da ideia de que os humanos são seres sociais, a psiquiatra espanhola Marian Rojas Estapé mostra em "Encontre sua pessoa vitamina", publicada pelo selo Academia, da Editora Planeta, como vínculos saudáveis influenciam diretamente a felicidade, a saúde mental e até a capacidade de enfrentar desafios.
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Ao explorar a história emocional de cada indivíduo, o livro propõe um caminho para compreender melhor a si mesmo e, consequentemente, construir conexões mais positivas. Combinando ciência, psicologia e experiência clínica, Marian aborda temas como apego, infância, amor e confiança, destacando o papel da ocitocina, conhecida como o “hormônio do amor”. Produzida no cérebro e ligada a sentimentos de vínculo e segurança, essa substância tem impacto direto nas relações humanas e no bem-estar.
A partir desse conceito, a autora apresenta as chamadas “pessoas vitamina”, aquelas que fortalecem emocionalmente, inspiram crescimento e ajudam a revelar a melhor versão de cada um. “Amamos da mesma forma como fomos (e somos) amados? Existe alguma explicação bioquímica por trás da confiança, do apego e do amor? Como podemos escolher o parceiro certo? ”, questiona.
Ao longo da obra, a autora ainda explora conceitos como teoria do apego, necessidade do toque, dor social, pessoas tóxicas e o poder dos vínculos afetivos na família, nas amizades e no ambiente profissional. Com linguagem acessível e rigor científico, o livro reúne casos clínicos, exemplos práticos, ilustrações e lembretes afetivos que facilitam a compreensão dos temas.
Marian oferece uma leitura didática e acolhedora, capaz de dialogar tanto com quem busca autoconhecimento quanto com pessoas interessadas em compreender a psicologia dos relacionamentos. Em “Encontre sua pessoa vitamina”, a autora reforça que cultivar relações saudáveis não é apenas um desejo, mas uma necessidade emocional e biológica para viver com mais equilíbrio, coragem e bem-estar.
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SERVIÇO
- Título: Encontre sua pessoa vitamina
- Autora: Marian Rojas Estapé
- Editora: Planeta I Selo Academia
- Páginas: 320
- Preço: R$ 69,90
- Onde encontrar: https://www.planetadelivros.com.br; Amazon