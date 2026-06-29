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Relacionamentos saudáveis 

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
29/06/2026 02:00

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Marian Rojas Estapé explica como vínculos afetivos positivos fortalecem a mente
Marian Rojas Estapé explica como vínculos afetivos positivos fortalecem a mente crédito: Editora Planeta/Divulgação

Partindo da ideia de que os humanos são seres sociais, a psiquiatra espanhola Marian Rojas Estapé mostra em "Encontre sua pessoa vitamina", publicada pelo selo Academia, da Editora Planeta, como vínculos saudáveis influenciam diretamente a felicidade, a saúde mental e até a capacidade de enfrentar desafios. 

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Ao explorar a história emocional de cada indivíduo, o livro propõe um caminho para compreender melhor a si mesmo e, consequentemente, construir conexões mais positivas. Combinando ciência, psicologia e experiência clínica, Marian aborda temas como apego, infância, amor e confiança, destacando o papel da ocitocina, conhecida como o “hormônio do amor”. Produzida no cérebro e ligada a sentimentos de vínculo e segurança, essa substância tem impacto direto nas relações humanas e no bem-estar. 

A partir desse conceito, a autora apresenta as chamadas “pessoas vitamina”, aquelas que fortalecem emocionalmente, inspiram crescimento e ajudam a revelar a melhor versão de cada um. “Amamos da mesma forma como fomos (e somos) amados? Existe alguma explicação bioquímica por trás da confiança, do apego e do amor? Como podemos escolher o parceiro certo? ”, questiona. 

Ao longo da obra, a autora ainda explora conceitos como teoria do apego, necessidade do toque, dor social, pessoas tóxicas e o poder dos vínculos afetivos na família, nas amizades e no ambiente profissional. Com linguagem acessível e rigor científico, o livro reúne casos clínicos, exemplos práticos, ilustrações e lembretes afetivos que facilitam a compreensão dos temas. 

Marian oferece uma leitura didática e acolhedora, capaz de dialogar tanto com quem busca autoconhecimento quanto com pessoas interessadas em compreender a psicologia dos relacionamentos. Em “Encontre sua pessoa vitamina”, a autora reforça que cultivar relações saudáveis não é apenas um desejo, mas uma necessidade emocional e biológica para viver com mais equilíbrio, coragem e bem-estar.

Editora Planeta/Divulgação

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SERVIÇO

  • Título: Encontre sua pessoa vitamina
  • Autora: Marian Rojas Estapé
  • Editora: Planeta I Selo Academia
  • Páginas: 320
  • Preço: R$ 69,90
  • Onde encontrar: https://www.planetadelivros.com.br; Amazon 

Tópicos relacionados:

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