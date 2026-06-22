Cíntia Chagas lança livro em shopping de BH nesta terça-feira (23/6)
Escritora participa de sessão de autógrafos da obra "Sexo, amor e hipérboles", que questiona conceitos como fidelidade, moralidade e aparência
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A escritora, educadora e palestrante Cíntia Chagas estará em Belo Horizonte nesta terça-feira (23/6) para o lançamento e sessão de autógrafos de seu novo livro "Sexo, amor e hipérboles", da Editora Maquinaria. O encontro acontece das 18h30 às 20h30, na Livraria Leitura do Shopping DiamondMall. Para participar da sessão de autógrafos, será necessário a retirada de senha, que dará acesso ao atendimento da escritora durante o evento.
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Em "Sexo, amor e hipérboles", Cíntia Chagas apresenta trinta contos que deixam a moral e os bons costumes do lado de fora para mergulhar em histórias marcadas por desejos, contradições e segredos. A obra reúne personagens que vivem realidades muito diferentes daquelas que exibem publicamente, como promotores de justiça, influenciadores religiosos e casais sustentados por acordos silenciosos.
Com uma narrativa provocativa e bem-humorada, a autora conduz o leitor pelos bastidores de uma sociedade repleta de hipocrisias, questionando conceitos como fidelidade, moralidade e aparência. Os contos trazem finais surpreendentes e reflexivos, reforçando a ideia de que a verdade pode ser tão escandalosa quanto divertida.
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Serviço
Data: 23 de junho (terça-feira)
Horário: 18h30 às 20h30
Local: Livraria Leitura – Shopping DiamondMall – Av. Olegário Maciel, 1600, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG
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Sessão de autógrafos: o acesso será realizado mediante retirada de senha, sujeita à disponibilidade e às regras definidas pela organização do evento