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NARRATIVA PROVOCATIVA

Cíntia Chagas lança livro em shopping de BH nesta terça-feira (23/6)

Escritora participa de sessão de autógrafos da obra "Sexo, amor e hipérboles", que questiona conceitos como fidelidade, moralidade e aparência

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Estado de Minas
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Estado de Minas
Repórter
22/06/2026 15:30

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O livro reúne personagens que vivem realidades muito diferentes daquelas que exibem publicamente
O livro reúne personagens que vivem realidades muito diferentes daquelas que exibem publicamente crédito: Instagram/Reprodução

A escritora, educadora e palestrante Cíntia Chagas estará em Belo Horizonte nesta terça-feira (23/6) para o lançamento e sessão de autógrafos de seu novo livro "Sexo, amor e hipérboles", da Editora Maquinaria. O encontro acontece das 18h30 às 20h30, na Livraria Leitura do Shopping DiamondMall. Para participar da sessão de autógrafos, será necessário a retirada de senha, que dará acesso ao atendimento da escritora durante o evento.

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Em "Sexo, amor e hipérboles", Cíntia Chagas apresenta trinta contos que deixam a moral e os bons costumes do lado de fora para mergulhar em histórias marcadas por desejos, contradições e segredos. A obra reúne personagens que vivem realidades muito diferentes daquelas que exibem publicamente, como promotores de justiça, influenciadores religiosos e casais sustentados por acordos silenciosos.

Com uma narrativa provocativa e bem-humorada, a autora conduz o leitor pelos bastidores de uma sociedade repleta de hipocrisias, questionando conceitos como fidelidade, moralidade e aparência. Os contos trazem finais surpreendentes e reflexivos, reforçando a ideia de que a verdade pode ser tão escandalosa quanto divertida.

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Serviço

Data: 23 de junho (terça-feira)

Horário: 18h30 às 20h30

Local: Livraria Leitura – Shopping DiamondMall – Av. Olegário Maciel, 1600, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG

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Sessão de autógrafos: o acesso será realizado mediante retirada de senha, sujeita à disponibilidade e às regras definidas pela organização do evento

Tópicos relacionados:

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