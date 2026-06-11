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Vai a um restaurante? 5 itens de higiene que você deve sempre observar

A segurança alimentar vai além do sabor; aprenda a identificar sinais de que um estabelecimento pode não estar seguindo as boas práticas de higiene

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
11/06/2026 12:03

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Vai a um restaurante? 5 itens de higiene que você deve sempre observar
A atenção à higiene das mesas e do ambiente é um dos indicadores essenciais para avaliar a segurança alimentar de um restaurante. crédito: Pexels

Escolher um restaurante para uma refeição vai muito além do cardápio e do preço. A segurança alimentar é um fator essencial, e pequenos detalhes no ambiente podem revelar muito sobre as práticas de higiene do estabelecimento, que são regulamentadas no Brasil pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Estar atento a esses sinais, muitos deles baseados nas boas práticas da resolução RDC 216, é uma forma de proteger a própria saúde e garantir uma experiência mais segura.

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Antes mesmo de o prato chegar à mesa, é possível fazer uma avaliação rápida de cinco pontos-chave que indicam o nível de cuidado do local com a limpeza e o manuseio dos alimentos. Ficar de olho nesses aspectos pode fazer toda a diferença.

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1. Higiene dos banheiros
Um banheiro limpo, com sabonete, papel toalha e lixeiras com tampa, costuma ser um reflexo da organização da cozinha. Se a área destinada aos clientes está negligenciada, é provável que outros setores, menos visíveis, também estejam. A falta de itens básicos de higiene é um péssimo sinal.

2. Aparência da equipe
Observe os uniformes dos funcionários. Roupas limpas, cabelos presos sob toucas ou redes e ausência de adornos como anéis e pulseiras são sinais de profissionalismo. As unhas devem estar curtas e limpas, especialmente de quem manipula os alimentos diretamente no preparo ou serviço.

3. Limpeza do salão e das mesas
A primeira impressão conta. Mesas pegajosas, cadeiras sujas ou chão com restos de comida são alertas vermelhos. O cuidado com o ambiente onde os clientes se sentam demonstra o padrão de limpeza geral do restaurante. O mesmo vale para cardápios engordurados ou rasgados.

4. Condição de pratos e talheres
Verifique se os pratos, copos e talheres estão realmente limpos e sem marcas de gordura ou manchas. Rachaduras ou lascas em louças podem abrigar bactérias e devem ser evitadas, pois dificultam a higienização completa. Peça a troca caso note qualquer irregularidade.

5. Cuidado no manuseio de dinheiro e alimentos
Quem opera o caixa não deve ser o mesmo que monta seu prato sem antes higienizar as mãos ou trocar de luvas. O dinheiro é um dos itens mais contaminados do dia a dia, e a separação dessas tarefas é fundamental para evitar a contaminação cruzada dos alimentos.

Ao observar esses pontos, você se torna um consumidor mais consciente e contribui para um ambiente mais seguro para todos. Se este guia foi útil, compartilhe com amigos e familiares!

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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