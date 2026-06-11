Contraceptivo digital identifica janela fértil da mulher
Dispositivo atesta status da fertilidade feminina, analisando dados de temperatura e do ciclo menstrual
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Um contraceptivo digital capaz de identificar a janela fértil da mulher a partir da temperatura corporal. Esse é o principal objetivo do Natural Cycles, um software que mede a fertilidade feminina diariamente, além da análise de dados menstruais. Opcionalmente, a usuária também tem acesso a resultados de testes de LH - o hormônio luteinizante -, substância fundamental produzida pela glândula hipófise, que regula o sistema reprodutivo e a ovulação nas mulheres.
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O dispositivo foi lançado oficialmente no Brasil em maio, durante o 63º Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia (CBGO), realizado no Minascentro, em Belo Horizonte.
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A vantagem do contraceptivo digital é que, além de não ser hormonal, tem a aprovação da Vigilância Sanitária (Anvisa), ou seja, tem validade regulatória pela autoridade no Brasil. O mecanismo do dispositivo é dinâmico e funciona medindo a temperatura corporal da mulher durante o sono. Esses dados são constantemente enviados para o aplicativo.
Para que isso ocorra, a pulseira NCº Band ou dos smartwatches Apple Watch, Garmin e Oura Ring captam essas informações e atestam, a partir de um algoritmo sincronizado automaticamente, se a mulher está mais ou menos fértil naquele dia (taxas de ovulação) e outras informações sobre as mudanças do ciclo menstrual. A eficácia do dispositivo pode chegar a 98% se usado corretamente e a bateria dura até 14 dias.
Outra vantagem do Natural Cycles é que ele pode acompanhar a mulher ao longo de toda a sua vida reprodutiva. Caso a mulher queira engravidar ou caso não queira, ela saberá quais dias são férteis e quais dias não são. Se engravidar, pode monitorar a gravidez. O dispositivo também serve de apoio na recuperação do pós-parto, além de acompanhar a mulher madura, na transição para a menopausa (perimenopausa).
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De posse dessas informações mensais, a usuária pode exportar, em PDF, todos os dados relativos à própria saúde reprodutiva e ao ciclo menstrual:
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Duração média do ciclo
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Duração da menstruação
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Dia médio da ovulação
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Duração das fases folicular e lútea
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Análise de tendências e padrões
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Alertas automáticos e irregularidades
Posteriormente, os dados podem ser utilizados em consulta, facilitando a discussão cíclica acerca do ciclo da paciente. Informações: naturalcycles.com/pt-br
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