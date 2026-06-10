Como remover supercola da pele e de objetos em casa com segurança

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Um pequeno descuido com um tubo de supercola pode se transformar rapidamente em um grande transtorno, seja com dedos grudados ou objetos danificados. Felizmente, existem métodos caseiros e seguros para resolver a situação sem pânico ou prejuízos. A solução, na maioria das vezes, está em produtos comuns que você provavelmente já tem em casa.

A chave para lidar com esse tipo de acidente doméstico é agir com calma e usar a técnica correta para cada material. Forçar a separação da pele ou raspar uma superfície de forma inadequada pode causar ferimentos e danos permanentes. O segredo está em dissolver o adesivo pacientemente.

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Como tirar supercola da pele

A primeira regra é manter a calma e nunca forçar a separação da pele, pois isso pode causar rasgos e lesões. O ideal é usar um solvente suave para amolecer a cola aos poucos.

Comece mergulhando a área afetada em água morna com sabão por alguns minutos. O calor e a umidade podem ser suficientes para soltar a cola. Se isso não funcionar, substâncias gordurosas são excelentes aliadas. Aplique óleo de cozinha, azeite, margarina ou vaselina sobre a cola e massageie em movimentos circulares até que ela comece a se desprender.

Para casos mais resistentes, a acetona, presente na maioria dos removedores de esmalte, pode ser usada. Aplique uma pequena quantidade com um algodão sobre a cola, mas tenha cuidado, pois ela pode irritar a pele. Jamais a utilize perto dos olhos, boca ou em feridas abertas. Após a remoção completa, lave bem a área com água e sabão e aplique um creme hidratante para evitar o ressecamento da pele.

E para remover de superfícies e objetos?

O método varia conforme o material. Em plásticos e metais, a acetona costuma ser eficaz, mas é fundamental aplicar uma pequena quantidade em uma área escondida da peça e aguardar alguns minutos para verificar se não ocorrem manchas ou danos antes de prosseguir com a aplicação completa. Aplique com um pano ou algodão e esfregue suavemente.

Em tecidos, a acetona também pode funcionar. Deixe o produto agir por alguns minutos para amolecer a cola e, em seguida, use uma espátula ou a parte sem fio de uma faca para raspar com cuidado. Lave a peça logo depois. Para madeira, o ideal é tentar primeiro a remoção mecânica, raspando delicadamente. Se não sair, use álcool isopropílico ou acetona, sempre com o teste prévio para não estragar o verniz. Para casos mais resistentes, existem também removedores específicos para supercola disponíveis no mercado.

O que nunca se deve fazer

Tentar puxar a pele colada à força, o que pode causar ferimentos graves.

Usar objetos cortantes, como facas ou lâminas, para raspar a cola da pele.

Aplicar acetona ou outros produtos químicos em cortes, feridas ou mucosas.

Deixar de procurar ajuda médica se a cola atingir áreas sensíveis, como os olhos, ou se houver dor intensa, queimadura ou reação alérgica. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.