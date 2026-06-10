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Como remover supercola da pele e de objetos em casa com segurança

Um guia com dicas práticas e seguras, recomendadas por especialistas, para solucionar um dos acidentes domésticos mais comuns sem causar ferimentos

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
10/06/2026 16:06

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Como remover supercola da pele e de objetos em casa com segurança
A aplicação da supercola exige atenção para evitar acidentes; veja como resolver imprevistos com o adesivo. crédito: Aflo Images

Um pequeno descuido com um tubo de supercola pode se transformar rapidamente em um grande transtorno, seja com dedos grudados ou objetos danificados. Felizmente, existem métodos caseiros e seguros para resolver a situação sem pânico ou prejuízos. A solução, na maioria das vezes, está em produtos comuns que você provavelmente já tem em casa.

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A chave para lidar com esse tipo de acidente doméstico é agir com calma e usar a técnica correta para cada material. Forçar a separação da pele ou raspar uma superfície de forma inadequada pode causar ferimentos e danos permanentes. O segredo está em dissolver o adesivo pacientemente.

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Como tirar supercola da pele

A primeira regra é manter a calma e nunca forçar a separação da pele, pois isso pode causar rasgos e lesões. O ideal é usar um solvente suave para amolecer a cola aos poucos.

Comece mergulhando a área afetada em água morna com sabão por alguns minutos. O calor e a umidade podem ser suficientes para soltar a cola. Se isso não funcionar, substâncias gordurosas são excelentes aliadas. Aplique óleo de cozinha, azeite, margarina ou vaselina sobre a cola e massageie em movimentos circulares até que ela comece a se desprender.

Para casos mais resistentes, a acetona, presente na maioria dos removedores de esmalte, pode ser usada. Aplique uma pequena quantidade com um algodão sobre a cola, mas tenha cuidado, pois ela pode irritar a pele. Jamais a utilize perto dos olhos, boca ou em feridas abertas. Após a remoção completa, lave bem a área com água e sabão e aplique um creme hidratante para evitar o ressecamento da pele.

E para remover de superfícies e objetos?

O método varia conforme o material. Em plásticos e metais, a acetona costuma ser eficaz, mas é fundamental aplicar uma pequena quantidade em uma área escondida da peça e aguardar alguns minutos para verificar se não ocorrem manchas ou danos antes de prosseguir com a aplicação completa. Aplique com um pano ou algodão e esfregue suavemente.

Em tecidos, a acetona também pode funcionar. Deixe o produto agir por alguns minutos para amolecer a cola e, em seguida, use uma espátula ou a parte sem fio de uma faca para raspar com cuidado. Lave a peça logo depois. Para madeira, o ideal é tentar primeiro a remoção mecânica, raspando delicadamente. Se não sair, use álcool isopropílico ou acetona, sempre com o teste prévio para não estragar o verniz. Para casos mais resistentes, existem também removedores específicos para supercola disponíveis no mercado.

O que nunca se deve fazer

  • Tentar puxar a pele colada à força, o que pode causar ferimentos graves.

  • Usar objetos cortantes, como facas ou lâminas, para raspar a cola da pele.

  • Aplicar acetona ou outros produtos químicos em cortes, feridas ou mucosas.

  • Deixar de procurar ajuda médica se a cola atingir áreas sensíveis, como os olhos, ou se houver dor intensa, queimadura ou reação alérgica.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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