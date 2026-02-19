Como tirar glitter do corpo, da roupa e até do sofá após o Carnaval

O Carnaval chegou ao fim, mas para muitos a festa continua de uma forma inesperada: com glitter espalhado pelo corpo, roupas e até pela casa. Antes de começar a limpeza, vale lembrar que o glitter comum é um microplástico poluente; portanto, evite ao máximo que ele desça pelo ralo. Com as técnicas certas, a limpeza se torna uma tarefa simples e rápida. Reunimos as melhores dicas caseiras para eliminar os resíduos da folia sem estresse.

Para a pele, a solução mais eficaz é usar produtos oleosos. Demaquilantes bifásicos, óleo de coco ou até azeite de oliva são excelentes para dissolver a cola que fixa o glitter. Aplique o produto escolhido em um algodão e passe suavemente com movimentos circulares. Para as partículas mais insistentes, use um pedaço de fita adesiva: pressione sobre a pele e puxe delicadamente para remover o brilho sem irritar.

Já nos cabelos, o truque é aplicar óleo capilar ou condicionador nos fios secos, antes de entrar no chuveiro. Espalhe bem o produto e use uma toalha de papel ou um pente fino para remover o excesso de glitter. Em seguida, lave normalmente com xampu e finalize com condicionador para remover qualquer resíduo.

Como tirar glitter da roupa

As roupas que ficaram cheias de brilho exigem uma abordagem diferente. A primeira tentativa deve ser com um rolo adesivo, do tipo usado para remover pelos de animais. Passe o rolo por toda a superfície do tecido para capturar a maior parte do glitter. A fita adesiva larga também funciona bem para essa finalidade.

Outra opção eficaz é usar um pano levemente úmido para capturar as partículas que o rolo adesivo não pegou. A umidade ajuda a prender o glitter ao tecido do pano. Após remover o máximo possível, sacuda bem a peça ao ar livre antes de colocá-la para lavar, de preferência separada de outras roupas.

Limpando o glitter da casa

Se o brilho do Carnaval invadiu o sofá, os tapetes ou o chão, o aspirador de pó será seu principal aliado. Use o bocal mais fino para aumentar o poder de sucção e alcançar cantos e frestas. Em superfícies lisas, como pisos e móveis, um pano úmido ou papel toalha funciona muito bem, já que a umidade ajuda a prender o glitter.

Para estofados e almofadas, o rolo adesivo também se mostra um recurso valioso. Passe-o firmemente sobre o tecido para recolher as partículas que o aspirador não conseguiu pegar. Com essas estratégias, é possível dar adeus ao brilho da festa e deixar tudo limpo novamente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.