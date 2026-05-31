O que acontece no corpo ao parar de fumar; 5 dicas para largar o cigarro

Parar de fumar pode trazer benefícios para a saúde em poucas horas. Segundo o pneumologista do Hospital Albert Sabin (HAS-SP), Rodrigo Urresti, a interrupção do cigarro inicia quase imediatamente um processo de recuperação do organismo, com impactos positivos no sistema cardiovascular, pulmonar e até na saúde mental.

No Dia Mundial sem Tabaco, celebrado em 31 de maio, o especialista reforça que abandonar o cigarro é um dos investimentos mais importantes que uma pessoa pode fazer pela própria saúde. “Parar de fumar é um processo, mas os benefícios começam rapidamente e se acumulam ao longo do tempo”, afirma.

De acordo com o médico, apenas 20 minutos após o último cigarro, a pressão arterial e a pulsação começam a voltar ao normal. Em cerca de 12 horas, os níveis de monóxido de carbono no sangue diminuem. Já em 48 horas, olfato e paladar começam a melhorar.

“Após alguns dias, a respiração também se torna mais fácil porque os brônquios começam a relaxar. Com o passar dos meses e anos, o risco de infarto, AVC e câncer de pulmão reduz progressivamente”, explica Urresti.

Segundo o pneumologista, estudos científicos mostram que, após um ano sem fumar, o risco de doença coronariana e ataque cardíaco cai pela metade. Em 10 anos, o risco de câncer de pulmão pode cair para até 30% a 50% do risco de um fumante ativo.Além dos ganhos físicos, parar de fumar também pode melhorar a saúde emocional.

“Hoje já existem evidências mostrando redução de ansiedade, estresse e melhora do bem-estar psicológico após a cessação do tabagismo”, destaca.

5 dicas para aumentar as chances de parar de fumar

1. Procure acompanhamento médico

O apoio profissional aumenta as chances de sucesso. Pneumologistas e equipes multidisciplinares podem ajudar na estratégia mais adequada para cada paciente.

2. Considere terapias de apoio

Adesivos, gomas de nicotina e medicamentos específicos podem ser indicados para reduzir sintomas de abstinência e controlar a vontade de fumar.

3. Identifique os gatilhos

Situações de estresse, álcool, café ou hábitos automáticos podem estimular o cigarro. Reconhecer esses momentos ajuda a criar novas estratégias.

4. Busque rede de apoio

Família, amigos e grupos de apoio fazem diferença durante o processo. Compartilhar o objetivo ajuda a manter a motivação.

5. Entenda que recaídas podem acontecer

Parar de fumar é um processo gradual e recaídas não significam fracasso. O importante é retomar o plano e continuar tentando. Além da saúde, abandonar o cigarro também pode trazer benefícios financeiros, melhora da disposição, da aparência da pele e redução dos danos causados pelo tabagismo passivo em familiares e pessoas próximas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Parar de fumar melhora a qualidade e a expectativa de vida. Nunca é tarde para começar esse processo”, avalia o pneumologista.