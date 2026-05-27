Entenda o que é cardiomiopatia hipertrófica, causa da morte de Gabriel Ganley

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fisiculturista Gabriel Ganley, 22, morreu devido a uma cardiomiopatia hipertrófica, indica a declaração de óbito. O jovem teve morte súbita e foi encontrado no sábado (23/5) por um amigo em seu apartamento, em São Paulo.

A cardiomiopatia hipertrófica é o aumento da espessura do músculo do coração, explica Jorge Zarur, cardiologista e diretor de comunicação da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp).

A principal causa é genética, ou seja, a pessoa nasce com alguma predisposição, afirma o médico, e ter casos na família aumenta esse risco. A condição também pode ser adquirida pelo uso de anabolizantes ou por uma hipertensão mal controlada ao longo da vida, acrescenta Zarur.

Quem tem cardiomiopatia hipertrófica tem maior chance de sofrer morte súbita, embora a condição se apresente em diversos graus, com menor ou maior risco. O paciente considerado de alto risco é aquele que também desenvolve arritmia.

Isso pode ser potencializado pelo consumo de anabolizantes, utilizados para aumentar os músculos do corpo. O coração também é um músculo, observa o cardiologista, e pode crescer de tamanho e ter uma sobrecarga.

"Isso não acontece 100% das vezes, mas são condições que aumentam o risco de sobrecarga e de aumento da espessura do coração, levando a uma miocardiopatia hipertrófica num paciente que não tinha isso", explica.

No interior do apartamento de Ganley foram encontrados diversos medicamentos, possivelmente anabolizantes, segundo informações do boletim de ocorrência.

O cardiologista afirma que os anabolizantes devem ser evitados. "Não existe nenhum tipo de acompanhamento médico que ofereça segurança para usuários de anabolizantes para fins estéticos."

O excesso de atividade física também pode ser prejudicial. Por isso, atletas de alto rendimento devem ficar atentos e monitorar a saúde, com acompanhamento regular de cardiologista para avaliar se há alguma disfunção, orienta o médico.

Quando aparecem, os principais sintomas da cardiomiopatia são cansaço e fadiga, diz Zarur, mas também é possível que o paciente seja assintomático. "E muitas vezes a manifestação da doença, infelizmente, pode ser a morte súbita."

Outros sinais de alerta são falta de ar, dor no peito, palpitação e desmaio por esforço, afirma Raffael Fraga, cardiologista e especialista em medicina esportiva da Dasa. Segundo ele, a cardiomiopatia hipertrófica é a maior causa de morte súbita em atletas.

Newsletter Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar *** A boa notícia é que há exames para detectar a condição. O principal é o ecocardiograma com strain.

"Com ele conseguimos detectar precocemente se o paciente está evoluindo ou se tem uma chance maior de desenvolver miocardiopatia hipertrófica ou uma disfunção miocárdica pelo uso de anabolizantes", diz Zarur.

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O médico afirma também que existe tratamento. Os cuidados dependem da patologia de base do paciente, segundo ele, e podem incluir interrupção do uso de anabolizantes e controle de hipertensão.