Como a atividade física ajuda na maternidade?

A privação de sono, o acúmulo de tarefas e a sobrecarga mental na maternidade tornam difícil manter hábitos como a prática de exercícios. Ainda assim, especialistas apontam que movimentar o corpo pode ser importante para a saúde física e emocional das mulheres nesse período.













































Segundo a obstetra Ana Paula Fabrício, o exercício tem papel relevante na recuperação pós-parto. "A atividade física melhora a circulação, ajuda em processos inflamatórios e contribui para o controle hormonal", afirma. Esses efeitos impactam a disposição, a qualidade do sono e a sensação de bem-estar.

A médica também destaca os benefícios na saúde mental. "O exercício estimula a liberação de endorfina e serotonina, melhora o humor, reduz a irritabilidade e ajuda na adaptação à nova rotina", diz. Na prática clínica, mulheres que se exercitam após o parto relatam maior sensação de controle sobre o corpo e o dia a dia.

O exercício também prepara o corpo para as exigências físicas da maternidade. Carregar o bebê, amamentar e agachar repetidamente sobrecarregam principalmente a região das costas. Para o treinador Lucas Florêncio, da Smart Fit, o treino de força aumenta a resistência e previne dores. "Exercícios como agachamento e levantamento terra reproduzem movimentos do cotidiano e ajudam a proteger a coluna quando bem orientados", afirma.

Outro benefício apontado pelos especialistas é o controle do estresse. "Durante o treino, há liberação de substâncias que reduzem a ansiedade. Além disso, o foco no exercício funciona como uma pausa mental na rotina", diz Lucas.

Quando começar?

A retomada, no entanto, exige cautela. Não há um prazo único para voltar aos treinos. "É preciso avaliar a cicatrização, o assoalho pélvico, a região abdominal e o estado geral de saúde", explica a obstetra.

Em geral, atividades leves podem começar entre 15 e 30 dias após o parto vaginal sem complicações, Já na cesariana, o retorno costuma ocorrer por volta de 45 dias, sempre com orientação médica. "Muitas mulheres querem retomar o ritmo de antes rapidamente, mas o ideal é começar devagar e evoluir aos poucos", alerta a médica.

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Para quem tem pouco tempo, sessões de 20 a 30 minutos já trazem benefícios. "O mais importante é a regularidade", destaca o treinador.