Maio Furta-Cor amplia debate sobre saúde mental durante e após a gravidez

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A saúde mental materna tem ganhado cada vez mais espaço no debate público no Brasil, impulsionada por iniciativas como o Maio Furta-Cor, campanha dedicada à conscientização sobre o bem-estar emocional de mães.

O movimento chama atenção para desafios frequentemente invisibilizados, como sobrecarga emocional, exaustão e sentimentos de inadequação, além de condições mais complexas, como ansiedade e depressão pós-parto. Ao promover diálogo aberto sobre o tema, a campanha contribui para reduzir estigmas e incentivar mulheres a procurarem ajuda profissional.

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Saúde mental materna ainda enfrenta barreiras

Apesar dos avanços, o tema ainda esbarra em desafios relevantes, como a romantização da maternidade e o receio de julgamento. Muitas mulheres demoram a buscar ajuda ou não reconhecem sinais de sofrimento emocional.

Entre os sintomas que merecem atenção estão tristeza persistente, irritabilidade, alterações no sono, sensação de incapacidade e dificuldade de vínculo com o bebê. O acompanhamento profissional é essencial para diagnóstico adequado e definição do tratamento.

“O cuidado com a saúde mental materna precisa ser tratado como prioridade. Sem acompanhamento, o impacto pode se estender para toda a dinâmica familiar. O suporte especializado oferece escuta qualificada, orientação e, quando necessário, intervenções seguras e baseadas em evidências”, explica Guilherme.

Abordagem integrada fortalece o cuidado

Nesse contexto, o papel de clínicas com atuação multidisciplinar ganha relevância ao oferecer suporte completo às pacientes, integrando diferentes especialidades para um olhar mais amplo sobre a saúde da mulher.

A recomendação é que o cuidado com a saúde mental esteja presente desde o pré- até o pós-parto, com acompanhamento contínuo e fortalecimento da rede de apoio. Iniciativas como o Maio Furta-Cor reforçam a importância de transformar o cuidado materno em uma experiência mais acolhedora, informada e segura.

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