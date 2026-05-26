Assine
overlay
Início Bem viver
APOIO ESPECIALIZADO

Maio Furta-Cor amplia debate sobre saúde mental durante e após a gravidez

Campanha nacional reforça importância do cuidado emocional durante a gestação e o puerpério e contribui para reduzir estigmas

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
26/05/2026 11:39

compartilhe

SIGA
×
Grávida
O movimento Maio Furta-Cor chama atenção para desafios frequentemente invisibilizados durante e após a gravidez crédito: FreePik

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A saúde mental materna tem ganhado cada vez mais espaço no debate público no Brasil, impulsionada por iniciativas como o Maio Furta-Cor, campanha dedicada à conscientização sobre o bem-estar emocional de mães.

O movimento chama atenção para desafios frequentemente invisibilizados, como sobrecarga emocional, exaustão e sentimentos de inadequação, além de condições mais complexas, como ansiedade e depressão pós-parto. Ao promover diálogo aberto sobre o tema, a campanha contribui para reduzir estigmas e incentivar mulheres a procurarem ajuda profissional.

Leia Mais

“Existe uma transformação importante em curso: as mulheres estão se sentindo mais autorizadas a falar sobre suas dificuldades e a reconhecer que também precisam de cuidado. A maternidade não deve ser associada ao sofrimento silencioso. Quando há informação e acolhimento, conseguimos intervir de forma mais precoce e eficaz”, afirma o psicólogo Guilherme Cavalcanti.

Saúde mental materna ainda enfrenta barreiras

Apesar dos avanços, o tema ainda esbarra em desafios relevantes, como a romantização da maternidade e o receio de julgamento. Muitas mulheres demoram a buscar ajuda ou não reconhecem sinais de sofrimento emocional.

Entre os sintomas que merecem atenção estão tristeza persistente, irritabilidade, alterações no sono, sensação de incapacidade e dificuldade de vínculo com o bebê. O acompanhamento profissional é essencial para diagnóstico adequado e definição do tratamento.

“O cuidado com a saúde mental materna precisa ser tratado como prioridade. Sem acompanhamento, o impacto pode se estender para toda a dinâmica familiar. O suporte especializado oferece escuta qualificada, orientação e, quando necessário, intervenções seguras e baseadas em evidências”, explica Guilherme.

Abordagem integrada fortalece o cuidado

Nesse contexto, o papel de clínicas com atuação multidisciplinar ganha relevância ao oferecer suporte completo às pacientes, integrando diferentes especialidades para um olhar mais amplo sobre a saúde da mulher.

A recomendação é que o cuidado com a saúde mental esteja presente desde o pré-natal até o pós-parto, com acompanhamento contínuo e fortalecimento da rede de apoio. Iniciativas como o Maio Furta-Cor reforçam a importância de transformar o cuidado materno em uma experiência mais acolhedora, informada e segura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Tópicos relacionados:

bebe depressao gravidez

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay