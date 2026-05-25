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Como o estresse financeiro afeta sua saúde mental e compromete decisões

A preocupação constante com dívidas pode levar à ansiedade e depressão; psicólogos explicam os sintomas e dão dicas para lidar com a pressão

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
25/05/2026 18:06

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Como o estresse financeiro afeta sua saúde mental e compromete decisões
A sobrecarga de preocupações financeiras pode levar ao estresse crônico e impactar diretamente a saúde mental. crédito: iStock

A preocupação constante com as contas a pagar vai muito além do bolso e afeta diretamente o cérebro, criando um estado de alerta contínuo. Esse estresse financeiro crônico pode alterar o funcionamento neurológico, prejudicando a capacidade de tomar decisões e gerando um ciclo de ansiedade e endividamento.

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Quando o corpo está sob estresse constante, ele libera hormônios como o cortisol e a adrenalina. Essa resposta, útil em situações de perigo imediato, torna-se prejudicial quando se torna crônica. O resultado é um dano direto às funções executivas do cérebro, responsáveis pelo planejamento e pela tomada de decisões racionais.

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Isso cria um ciclo vicioso. Com a capacidade de raciocínio comprometida pelo estresse, a pessoa pode tomar decisões financeiras ainda piores, como contratar novos empréstimos com juros altos ou ignorar oportunidades de negociação, aprofundando o endividamento e, consequentemente, o sofrimento mental.

Sintomas do estresse financeiro

A pressão das dívidas se manifesta de várias formas no corpo e na mente. Ficar atento aos sinais é o primeiro passo para buscar ajuda e quebrar esse ciclo. Os sintomas mais comuns incluem:

  • Ansiedade e preocupação excessiva: pensamentos constantes sobre as dívidas, mesmo em momentos de lazer.

  • Insônia ou sono de má qualidade: dificuldade para dormir ou acordar no meio da noite por causa das preocupações.

  • Irritabilidade e mudanças de humor: reações desproporcionais a problemas cotidianos e pavio curto com familiares e amigos.

  • Dificuldade de concentração: o foco se desvia facilmente, o que afeta o desempenho no trabalho e em tarefas simples.

  • Isolamento social: evitar encontrar amigos e familiares por vergonha da situação financeira ou para não ter gastos.

Como lidar com a pressão e recuperar o controle

Lidar com a pressão exige uma abordagem prática e focada no bem-estar. Pequenas atitudes podem restaurar a sensação de controle e aliviar o peso mental das dívidas. Confira algumas dicas importantes:

  • Encare a realidade: organize todas as suas dívidas em uma planilha ou caderno. Saber o tamanho exato do problema é fundamental para começar a resolvê-lo.

  • Crie um plano de ação: defina um orçamento realista e identifique onde é possível cortar gastos. Priorize o pagamento das dívidas com juros mais altos.

  • Busque renegociação: entre em contato com os credores para tentar acordos. Verifique a disponibilidade de programas governamentais, que frequentemente oferecem condições vantajosas para a quitação.

  • Converse sobre o assunto: quebre o tabu e fale sobre suas preocupações com alguém de confiança. O apoio emocional é essencial neste processo.

  • Procure ajuda profissional: um terapeuta pode auxiliar a lidar com a ansiedade, enquanto um educador financeiro pode orientar na reorganização das contas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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