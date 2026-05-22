Só joga futebol no fim de semana? Especialista faz alerta
Prática isolada do 'weekend warrior' pode esconder riscos invisíveis para o corpo; saiba o que a ciência diz sobre concentrar o esforço em um único dia
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Jogar futebol com os amigos uma vez por semana é um programa comum entre brasileiros, mas a prática isolada pode não ser suficiente para manter o condicionamento físico. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que adultos acumulem de 150 a 300 minutos de atividade física moderada semanalmente para obter benefícios à saúde.
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Estudos mostram que concentrar os exercícios em poucos dias, como fazem os chamados “weekend warriors”, também traz vantagens, desde que haja orientação adequada e regularidade. “O ideal ainda é distribuir os estímulos ao longo da semana, mas isso não significa que quem só consegue treinar em dois dias está fazendo algo errado”, afirma Leandro Twin, da BlueFit.
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Segundo o especialista, com acompanhamento profissional é possível trabalhar o corpo de forma eficiente, o que é muito melhor do que permanecer sedentário. A prática ocasional oferece gasto energético, melhora do humor e socialização.
Sobrecarga e risco de lesões
Concentrar toda a atividade física em um único dia pode sobrecarregar o corpo, principalmente sem uma rotina de preparo muscular e condicionamento nos outros dias. O corpo sente o impacto de uma partida intensa após uma semana de sedentarismo.
“Sem fortalecimento e preparo físico regular, aumentam as chances de dores, fadiga excessiva e lesões musculares ou articulares”, explica Twin. Manter uma rotina ativa durante a semana contribui diretamente para o desempenho em campo, melhorando resistência, explosão e recuperação.
Fortalecimento melhora o rendimento
Exercícios de fortalecimento, treinos cardiovasculares e atividades funcionais são essenciais para quem busca mais rendimento. Redes de academias, como a BlueFit, combinam musculação, cardio e aulas coletivas para um preparo físico mais dinâmico e adaptável à rotina.
Modalidades como bike indoor e treinos de resistência estão entre as mais procuradas para melhorar o desempenho em esportes recreativos. Segundo o levantamento “Worldwide fitness trends 2025”, do American College of Sports Medicine (ACSM), treinamento funcional, treinos de força e HIIT seguem como tendências globais.
A regularidade é um ponto fundamental, pois o corpo responde melhor a estímulos frequentes e progressivos do que a picos de esforço concentrados. Pequenas adaptações na rotina já ajudam o corpo a responder melhor durante a prática esportiva.
“Quando existe constância, o futebol deixa de ser um choque para o organismo e passa a ser uma atividade que o corpo consegue sustentar com mais segurança e desempenho. O condicionamento físico é construído no dia a dia, não apenas no jogo de domingo”, finaliza Twin.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.