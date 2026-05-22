Dor de cabeça: quando ela vira um sinal de alerta para algo grave?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma dor de cabeça persistente que melhora com um analgésico comum pode parecer um incômodo corriqueiro, mas tem potencial para ser o primeiro sinal de condições neurológicas graves. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que as cefaleias atingem mais de 90% da população mundial.

No Brasil, a estimativa é que mais de 30 milhões de pessoas convivam com a enxaqueca crônica. O perigo está na sutil diferença entre uma dor de cabeça primária e uma secundária, esta causada por outras patologias. O neurologista Carlos Alberto, da Rede Oto, esclarece quando o sintoma exige uma investigação aprofundada.

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Segundo o especialista, o principal erro da população é a automedicação e a naturalização da dor. O sinal de perigo surge quando a dor foge do padrão habitual do paciente.

Sinais de alerta

A dor de cabeça exige atenção quando começa de forma súbita e extremamente intensa. O sintoma também é preocupante quando vem acompanhado de febre, rigidez no pescoço, confusão mental e alterações na fala ou na visão.

Esses sinais podem indicar infecções no sistema nervoso central, hemorragias ou aumento da pressão intracraniana. Tais condições exigem atendimento imediato e exames específicos, como a punção lombar.

Entenda a punção lombar

A punção lombar é um procedimento fundamental e seguro, embora muitas vezes cercada de mitos. Carlos Alberto explica que o cérebro e a medula espinhal são envolvidos pelo líquor, um líquido que funciona como escudo de proteção. A punção consiste na coleta de uma pequena amostra desse material.

O procedimento é feito com uma agulha fina introduzida na região lombar, sob anestesia local. A análise laboratorial do líquor é crucial para identificar o que exames de imagem, como a tomografia, às vezes não conseguem mostrar.

A punção é indicada principalmente para o diagnóstico de infecções graves, como a meningite, além de doenças autoimunes e inflamatórias, a exemplo da esclerose múltipla. O neurologista reforça que o medo de sequelas motoras é um mito, já que a agulha é inserida bem abaixo de onde termina a medula espinhal. Trata-se de um exame rápido e essencial para salvar vidas ou direcionar o tratamento correto de forma precoce.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.