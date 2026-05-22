Dieta na menopausa: 5 alimentos para estimular o colágeno natural
A beleza vem de dentro: veja quais alimentos ricos em nutrientes específicos podem ajudar o corpo a produzir mais colágeno e a melhorar a pele
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A chegada da menopausa traz diversas mudanças para o corpo, e uma das mais sentidas é a queda na produção de colágeno, que afeta diretamente a firmeza e a elasticidade da pele. A boa notícia é que a alimentação, juntamente com uma boa hidratação, pode ser uma grande aliada nesse processo. Incluir no cardápio alimentos ricos em nutrientes específicos é uma estratégia eficaz para estimular o corpo a produzir essa proteína essencial de forma natural.
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Para que o organismo fabrique colágeno, ele precisa de uma combinação de "matérias-primas". Nutrientes como a vitamina C, o zinco, o silício e aminoácidos como a glicina e a prolina são fundamentais. Eles funcionam como peças-chave que ativam e constroem as fibras de sustentação da pele, ajudando a combater a flacidez e o aparecimento de rugas.
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Ajustar a dieta é um caminho inteligente e acessível para cuidar da pele de dentro para fora. Incorporar ingredientes estratégicos no dia a dia não apenas contribui para a saúde da pele, mas também para o bem-estar geral durante essa fase de transição hormonal.
5 alimentos para estimular o colágeno
1. Frutas cítricas e vermelhas
Laranja, limão, acerola, morango e kiwi são fontes poderosas de vitamina C. Esse nutriente é um antioxidante que protege as células contra danos e é indispensável para a síntese de colágeno. Sem vitamina C suficiente, o corpo simplesmente não consegue produzir a proteína de forma eficiente.
2. Vegetais verde-escuros
Couve, espinafre e brócolis também oferecem uma boa dose de vitamina C, além de outros antioxidantes que combatem o envelhecimento precoce da pele. Eles ajudam a neutralizar os radicais livres, que podem degradar as fibras de colágeno existentes.
3. Carnes, ovos e laticínios
Esses alimentos são ricos em proteínas e fornecem os aminoácidos essenciais para a formação do colágeno, principalmente a glicina e a prolina. O consumo adequado de fontes de proteína de alta qualidade garante que o corpo tenha os "tijolos" necessários para construir novas fibras de sustentação.
4. Sementes e castanhas
Sementes de abóbora e de girassol, assim como castanhas e nozes, são excelentes fontes de zinco. Esse mineral atua como um cofator no processo de produção de colágeno, ou seja, ele ajuda as enzimas a realizarem seu trabalho de síntese da proteína de maneira correta.
5. Aveia e leguminosas
Alimentos como aveia, feijão e lentilha contêm silício, um mineral que pode contribuir para a saúde da pele e estruturas de sustentação. Embora estudos iniciais sugiram benefícios, a pesquisa sobre o papel do silício na produção de colágeno em humanos ainda está em desenvolvimento.
Vale ressaltar que, embora a alimentação seja fundamental para fornecer os nutrientes necessários à produção de colágeno, ela atua como parte de uma estratégia mais ampla de cuidados com a saúde. A combinação de boa nutrição, proteção solar, hidratação e acompanhamento médico oferece os melhores resultados durante a menopausa.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.