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E-book reúne orientações e receitas para alimentação sem glúten

Livro organizado por ex-bolsista da FAPESP foi elaborado com o propósito de tornar a prática mais acessível, segura e saborosa

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Agência Fapesp
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Repórter
21/05/2026 12:08

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Equipe de pesquisa envolvida na produção do e-book, que pode ser baixado gratuitamente em PDF
Equipe de pesquisa envolvida na produção do e-book, que pode ser baixado gratuitamente em PDF crédito: Laís Zanin

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A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP) lançou o e-book A arte de comer sem glúten: lanches práticos e acessíveis.

A publicação foi organizada por Luana Barros Pires, ex-aluna do curso de Nutrição e Metabolismo da FMRP-USP, e Laís Mariano Zanin, professora da FMRP. A obra foi desenvolvida com o propósito de tornar a alimentação sem glúten mais prática, acessível, segura e saborosa.

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“O material reúne informações introdutórias, orientações sobre prevenção de contaminação cruzada, receitas testadas em laboratório e fichas técnicas com composição nutricional, constituindo um recurso relevante tanto para a população em geral quanto para profissionais da área”, conta Pires.

O livro está vinculado à pesquisa de iniciação científica realizada por Pires, com bolsa da FAPESP e orientação de Zanin. O estudo teve como objetivo elaborar receitas sem glúten que atendam às necessidades nutricionais e econômicas dos pacientes e que deem enfoque ao aspecto sensorial – como aparência, sabor, odor e textura.

O conteúdo da obra está dividido em três partes. A primeira é uma introdução que aborda, com linguagem acessível, o que é o glúten, o que é a doença celíaca e quais os cuidados necessários para evitar a contaminação cruzada. A segunda parte reúne as receitas desenvolvidas e testadas em laboratório. As melhores receitas foram selecionadas para compor o material, garantindo qualidade e aceitação. A terceira parte apresenta as fichas técnicas das receitas, voltadas a nutricionistas e profissionais da área da alimentação.

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