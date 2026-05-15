Hantavírus: os sinais que se confundem com uma gripe e podem ser fatais

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A hantavirose é uma doença grave e potencialmente fatal causada pelo hantavírus, transmitido principalmente por roedores silvestres. Seus sintomas iniciais, como febre alta, dores musculares e dor de cabeça, são facilmente confundidos com os de uma gripe comum, o que pode atrasar o diagnóstico e o tratamento adequado, elevando o risco de complicações severas.

Como ocorre a transmissão

A principal forma de contágio ocorre pela inalação de aerossóis formados a partir da urina, fezes e saliva de roedores infectados. Isso geralmente acontece em ambientes fechados e mal ventilados, como galpões, celeiros ou casas abandonadas, onde o vírus pode permanecer ativo por dias. O contato direto com os roedores ou suas excretas, assim como mordidas, também são formas de transmissão, embora mais raras.

Sintomas do Hantavírus: do início à fase crítica

Após a exposição ao vírus, o período de incubação pode variar de uma a oito semanas. Os sintomas evoluem em duas fases distintas.

Fase inicial (prodrômica)

Esta fase dura de três a cinco dias e é marcada por sinais inespecíficos, semelhantes aos de uma virose comum. Os principais são:

Febre alta e calafrios;

Dores musculares intensas, especialmente nas costas e coxas;

Dor de cabeça forte;

Náuseas, vômitos e dor abdominal;

Tontura e mal-estar geral.

Fase cardiopulmonar

Após a fase inicial, a doença pode progredir rapidamente para a Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH), que é a forma mais grave. Os sintomas incluem:

Tosse seca e dificuldade para respirar (dispneia);

Queda da pressão arterial;

Acúmulo de líquido nos pulmões (edema pulmonar);

Aceleração dos batimentos cardíacos.

Quando procurar ajuda médica

É fundamental procurar um pronto-socorro imediatamente se você apresentar sintomas semelhantes aos da gripe e tiver frequentado áreas rurais, de mata ou locais com sinais de infestação por roedores. A progressão para a fase cardiopulmonar é rápida, e a identificação precoce da doença é crucial para aumentar as chances de sobrevivência.

Existe tratamento?

Não há um tratamento específico, como um antiviral, ou vacina para a hantavirose. O tratamento é de suporte e focado em aliviar os sintomas e estabilizar o quadro clínico do paciente, geralmente em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O suporte respiratório e o monitoramento cardíaco são essenciais durante a fase crítica da doença.

Como se prevenir

A prevenção é a principal arma contra a hantavirose. As medidas se concentram em evitar o contato com roedores e suas excretas:

Mantenha a casa e o terreno ao redor limpos, sem entulhos ou lixo que possam servir de abrigo para roedores.

Guarde alimentos em recipientes fechados e à prova de roedores.

Vede todas as frestas e buracos em paredes, telhados e assoalhos para impedir a entrada dos animais.

Antes de limpar locais que estiveram fechados por muito tempo, ventile o ambiente por pelo menos 30 minutos.

Ao realizar a limpeza, use luvas e máscara. Umedeça o local com uma solução de água sanitária (uma parte de água sanitária para 9 partes de água) para evitar a formação de poeira contaminada. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.