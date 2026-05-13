Hantavirose em Minas: o que é, sintomas e como se prevenir da doença

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou, neste mês, a primeira morte por hantavirose registrada no Brasil em 2026. A vítima é um homem de 46 anos, residente do município de Carmo do Paranaíba, na região Alto Paranaíba. Ele tinha histórico de contato com roedores silvestres em área de lavoura.

A doença acende um sinal de atenção, principalmente para quem vive ou trabalha em zonas rurais. Entender como a transmissão acontece e quais são os sintomas é fundamental para a prevenção e o diagnóstico rápido.

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O que é a hantavirose?

A hantavirose é uma doença infecciosa grave causada por um vírus RNA. A transmissão para humanos ocorre principalmente pela inalação de poeira contaminada com urina, fezes ou saliva de roedores silvestres infectados. As outras formas de contágio para a espécie humana, de acordo com o Ministério da Saúde, são:

Percutânea , em que agentes infecciosos entram por lesões na pele, como escoriações ou mordeduras de roedores.

Contato do vírus com mucosa conjuntival, da boca ou do nariz, através de mãos contaminadas com excretas (urina, fezes e saliva) de roedores;

Transmissão pessoa a pessoa, relatada, de forma esporádica, na Argentina e Chile.

O risco é maior em áreas rurais, de mata ou em locais fechados que serviram de abrigo para esses animais, como galpões, celeiros e casas de campo. O contato direto com os roedores ou suas tocas também representa um perigo de infecção.

Qual é o seu principal sintoma?

Os sinais iniciais da hantavirose podem ser confundidos com os de uma gripe forte e geralmente aparecem de uma a três semanas após o contato com o vírus, podendo em alguns casos demorar até cinco semanas. Fique atento a:

Febre alta;

Dor nas articulações;

Dor de cabeça;

Dor abdominal;

Sintomas gastrointestinais.

Em casos mais graves, a doença pode evoluir para a Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus, com sintomas como tosse seca, falta de ar súbita e queda de3 pressão. Essa fase exige atendimento médico imediato, pois pode levar à insuficiência respiratória.

Como se prevenir da doença?

A prevenção se baseia em evitar o contato com roedores e seus dejetos. Medidas simples podem reduzir significativamente o risco de contaminação:

Use luvas e máscara durante a limpeza de galpões, sótãos ou qualquer área com sinais de presença de roedores;

Mantenha alimentos guardados em recipientes bem fechados e à prova de roedores;

Acondicione o lixo em sacos plásticos e latas com tampa, evitando atrair os animais para perto de casa;

Vede buracos e frestas em paredes e telhados para impedir a entrada dos roedores nas residências.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria