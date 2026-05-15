Hantavírus avança nas cidades: entenda a relação com a urbanização

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A hantavirose é uma doença infecciosa grave causada por um vírus transmitido principalmente por roedores silvestres. Diferente do que se pode imaginar, o risco de contração não está nos grandes centros urbanos, mas sim em áreas rurais, de mata ou na interface entre zonas rurais e urbanas, onde o desmatamento e a expansão agrícola podem aproximar as pessoas do habitat natural desses animais.

O contágio ocorre pela inalação de poeira ou aerossóis contaminados com urina, fezes e saliva de roedores infectados. Por isso, o risco é maior em locais como galpões, celeiros, casas de campo e áreas de plantação. É fundamental destacar que os ratos urbanos comuns, como as ratazanas, não são transmissores da doença no Brasil. As cepas do vírus que circulam no país também não são transmitidas de pessoa para pessoa.

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Sintomas: de gripe a um quadro grave

Os primeiros sintomas da hantavirose podem ser confundidos com os de uma gripe forte, incluindo febre alta, dores de cabeça, dores musculares, tontura, náuseas e vômitos. No entanto, após alguns dias, o quadro pode evoluir rapidamente para a Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus, uma condição grave com tosse seca, falta de ar e queda da pressão arterial. Ao apresentar esses sinais, especialmente após frequentar áreas de risco, é crucial procurar atendimento médico imediato.

Como prevenir a hantavirose

A prevenção é a forma mais eficaz de evitar a doença. As medidas se concentram em evitar o contato com roedores silvestres e seus dejetos:

Mantenha o terreno ao redor de casa limpo, sem entulhos, mato alto ou lixo acumulado, para não atrair roedores.

Guarde alimentos, ração animal e sementes em recipientes fechados e à prova de roedores.

Vede todas as frestas e buracos em paredes, telhados e assoalhos de casas, galpões e celeiros.

Antes de entrar e limpar locais que ficaram fechados por muito tempo, ventile o ambiente por, no mínimo, 30 minutos, abrindo portas e janelas.

Para a limpeza de locais com suspeita da presença de roedores, use sempre luvas e máscara. Umedeça o local com uma solução de água sanitária (uma parte de água sanitária para nove de água) antes de limpar, para evitar a suspensão de poeira contaminada. Nunca varra ou aspire o local a seco. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.