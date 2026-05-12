Entenda a diferença entre hantavírus e coronavírus e por que nova pandemia é descartada

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - As características biológicas e décadas de dados mostram que o hantavírus não tem potencial para causar uma propagação global nos mesmos moldes do coronavírus, segundo especialistas.

Segundo as informações iniciais, é possível que a contaminação no cruzeiro MV Hondius tenha ocorrido de pessoa para pessoa, algo considerado raro e limitado. Diferente das transmissões dos coronavírus , propagadas por aglomerações entre humanos.

Até agora, testes de ao menos sete passageiros do MV Hondius deram positivo para hantavírus, além das três mortes. As confirmações trazem à memória coletiva global os impactos da pandemia de Covid-19. No entanto, especialistas e estudos científicos sólidos sobre o vírus indicam que, embora a letalidade seja preocupante para infectados, o evento deve se encerrar por aí.

Mariangela Ribeiro Resende, professora-titular de infectologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), explica que esses vírus são estudados há muito tempo, e suas características amplamente conhecidas pelos cientistas. Ela vê o caso do navio como uma amostra da limitação do patógeno.

"Descrito há muito tempo, os tipos de hantavírus ficam mais restritos a zonas rurais e periurbanas (entre rurais e urbanas), onde há contato com roedores silvestres que o disseminam através da saliva, urina ou fezes. Quando no organismo humano, ele não consegue avançar porque depende do roedor. Se o vírus fosse altamente transmissível, é muito provável que a quantidade de infecções no navio seria maior, dadas as condições de confinamento do ambiente", afirma.

Segundo Resende, os hantavírus e os coronavírus têm características completamente diferentes. A principal delas reside justamente na capacidade de contágio.

Os coronavírus são altamente adaptados para saltar de pessoa para pessoa através do ar, enquanto o hantavírus encontra no ser humano um hospedeiro acidental, e na maioria das vezes um ponto final.

Um estudo publicado em abril de 2010 na revista Clinical Microbiology Reviews, da Sociedade Americana de Microbiologia, reforça a conclusão. O trabalho, que tem como autor o professor Luiz Tadeu Moraes Figueiredo, da USP Ribeirão Preto, mapeou a ecologia e os mecanismos de transmissão das diversas cepas de hantavírus ao redor do mundo, e concluiu que o contágio humano ocorre quase exclusivamente pela inalação de aerossóis das excretas dos roedores.

Mesmo na cepa Andes, o contágio costuma se restringir a contatos domiciliares ou sexuais, não gerando cadeias de transmissão em massa.

Já uma publicação de 2024 da revista de saúde pública BMC Public Health revisou quatro décadas de dados e concluiu que se a espécie específica de roedor não estiver presente em uma região, o ciclo do vírus se interrompe. A investigação também mostra percentuais baixos de soroprevalência de hantavírus no mundo (2,93%) e em profissionais de saúde das Américas (0,54%), onde reside a cepa Andes.

Ambos os estudos são usados como referência pela OMS (Organização Mundial de Saúde), que classifica como baixo o risco global, descartando a necessidade de um comitê de crise.

MORTALIDADE

Embora o organismo humano funcione como um fim para o hantavírus, as taxas de mortalidade preocupam, sobretudo nas Américas, onde as complicações costumam aparecer de forma cardiovascular. Segundo a OMS, na região, a letalidade chega a 50%.

O coronavírus, por exemplo, tem taxas globais de letalidade próximas de 1%, com picos de até 7% durante momentos severos da pandemia, diferença significativa para o hantavírus.

A alta letalidade configura um paradoxo de transmissão. Apesar da gravidade clínica, para a epidemiologia, essa alta agressividade é uma barreira para pandemias.

Vírus com potencial pandêmico, como os coronavírus ou a gripe H1N1, costumam ter muitos casos leves ou assintomáticos que permitem às pessoas circularem e espalharem a doença. O hantavírus, por ser tão letal e incapacitante de forma rápida, tende a queimar a chance de infecção localmente antes que consiga se espalhar globalmente

Na Ásia e na Europa, os hantavírus se manifestam majoritariamente sob a forma de síndromes hemorrágicas e renais, com taxas de letalidade chegando a até 15%. Segundo Resende, não há uma resposta concreta para a diferença de manifestações entre as Américas e os outros continentes, mas acredita-se que seja por características específicas de cepas diferentes.

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Não existem antivirais ou vacinas para o hantavírus. Dessa forma, o manejo médico comum é suporte de terapia intensiva, focado em manter as funções vitais do paciente enquanto o corpo combate a infecção.