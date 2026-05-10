Minas Gerais tem primeira morte por hantavírus de 2026; veja sintomas, formas de transmissão e como se proteger de roedores
Vítima de 46 anos teve contato com roedores em plantação de milho
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Quem acompanha a circulação do hantavírus no Brasil teve neste domingo (10/5) a primeira confirmação oficial de óbito pela doença em 2026. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que um homem de 46 anos, morador de Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba, morreu em fevereiro após contato com roedores silvestres em uma plantação de milho. É o único óbito por hantavirose confirmado no país neste ano, segundo dados consolidados até agora.
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Quem foi a vítima e onde ocorreu o caso?
A SES-MG informou que o paciente era um homem de 46 anos, morador de Carmo do Paranaíba, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Segundo a secretaria, ele havia tido contato com roedores silvestres em uma plantação de milho.
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A confirmação oficial foi divulgada neste domingo (10/5), embora o óbito tenha ocorrido em 8 de fevereiro de 2026.
Como o caso evoluiu até a morte?
A linha do tempo divulgada pela SES-MG mostra evolução rápida:
- 2 de fevereiro: paciente sente as primeiras dores de cabeça
- 6 de fevereiro: procura atendimento médico com febre, dores musculares, dores nas articulações e desconforto na região lombar
- 8 de fevereiro: morre, seis dias após o início dos sintomas
As amostras biológicas foram encaminhadas à Fundação Ezequiel Dias (Funed), laboratório de referência em saúde pública de Minas Gerais, que confirmou o resultado positivo para hantavírus por meio de sorologia IgM reagente.
Proteja-se do Hantavírus no Campo
Medidas simples para evitar o contato com roedores e suas consequências.
Guarde alimentos em recipientes fechados e inacessíveis a roedores, tanto para consumo humano quanto animal.