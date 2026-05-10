Minas Gerais tem primeira morte por hantavírus de 2026; veja sintomas, formas de transmissão e como se proteger de roedores

Quem acompanha a circulação do hantavírus no Brasil teve neste domingo (10/5) a primeira confirmação oficial de óbito pela doença em 2026. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que um homem de 46 anos, morador de Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba, morreu em fevereiro após contato com roedores silvestres em uma plantação de milho. É o único óbito por hantavirose confirmado no país neste ano, segundo dados consolidados até agora.

Quem foi a vítima e onde ocorreu o caso?

A SES-MG informou que o paciente era um homem de 46 anos, morador de Carmo do Paranaíba, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Segundo a secretaria, ele havia tido contato com roedores silvestres em uma plantação de milho.

A confirmação oficial foi divulgada neste domingo (10/5), embora o óbito tenha ocorrido em 8 de fevereiro de 2026.

Como o caso evoluiu até a morte?

A linha do tempo divulgada pela SES-MG mostra evolução rápida:

2 de fevereiro: paciente sente as primeiras dores de cabeça

6 de fevereiro: procura atendimento médico com febre, dores musculares, dores nas articulações e desconforto na região lombar

8 de fevereiro: morre, seis dias após o início dos sintomas

As amostras biológicas foram encaminhadas à Fundação Ezequiel Dias (Funed), laboratório de referência em saúde pública de Minas Gerais, que confirmou o resultado positivo para hantavírus por meio de sorologia IgM reagente.

Proteja-se do Hantavírus no Campo Medidas simples para evitar o contato com roedores e suas consequências. 1. Armazenar alimentos corretamente