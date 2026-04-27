Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Em um cenário de crescente estresse diário, econômico e social, a dança tem se destacado como uma importante ferramenta de promoção do bem-estar e da saúde mental. De acordo com o estudo Dance and stress regulation: A multidisciplinary narrative review, publicado na revista Psychology of Sport & Exercise, a dança é eficaz no combate ao estresse, favorecendo a resiliência e o bem-estar. Segundo a pesquisa, a prática facilita a expressão emocional e fortalece laços sociais, o que contribui para a redução significativa dos níveis de ansiedade, nervosismo e cortisol (o hormônio do estresse). Por isso, iniciativas como aulas de rua, grupos de dança popular, funk, samba e dança de salão têm se transformado em espaços de acolhimento, ajudando a reduzir a ansiedade, combater o isolamento e devolver a sensação de controle a pessoas que se sentem impotentes diante das adversidades da vida. Aprender novos passos e dominar o próprio corpo também pode gerar impacto positivo na autoestima e na autoconfiança.



Sanrio/Divulgação

Corrida Hello Kitty

Após a estreia em São Paulo, em 2025, a segunda edição da “Hello Kitty and Friends Fun Run” chega pela primeira vez ao Rio de Janeiro. O evento será realizado no dia 21 de junho, às 7h, no Aterro do Flamengo, e propõe unir atividade física e entretenimento em uma experiência temática inspirada no universo kawaii. Com opções para diferentes perfis de público, a programação inclui caminhada de 3 km e corridas de 5 km e 10 km. Além das provas, o evento contará com ativações voltadas ao público, como meet & greet com a Hello Kitty, sorteios de brindes, sessões de aquecimento e espaços instagramáveis. A etapa de São Paulo também está com inscrições abertas. Agendada para 2 de agosto, no Ibirapuera, a corrida reúne igualmente opções de caminhada e corrida. Mais informações: www.hellokittyfunrun.com.br.

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Cúrcuma em suplementos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atualizou, no último dia 22/4, as regras para suplementos alimentares com cúrcuma, também conhecida como açafrão-da-terra. A instrução normativa ajusta os limites de uso da substância e aprimora as exigências de rotulagem, com o objetivo de proteger consumidores de riscos à saúde. Em nota, a Anvisa informou que a atualização foi motivada pela identificação, no monitoramento pós-mercado, de possível risco de danos ao fígado associado ao uso de suplementos e medicamentos com cúrcuma. Em março, a agência chegou a publicar um alerta de farmacovigilância para advertir pessoas que utilizam esses produtos. Na ocasião, a Anvisa esclareceu que o risco de toxicidade não está relacionado ao uso da cúrcuma no preparo cotidiano de alimentos, mas apenas a medicamentos e suplementos, nos quais as concentrações são mais elevadas. O alerta se baseou em avaliações internacionais que identificaram casos suspeitos de intoxicação hepática em pessoas que utilizaram produtos com cúrcuma ou curcuminoides.