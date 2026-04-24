Assine
overlay
Início Bem viver
BURNOUT

Sinais de burnout: como saber se seu trabalho te levou ao limite

Cansaço extremo, irritabilidade e falta de concentração podem ser sinais de esgotamento profissional; entenda como identificar e o que fazer

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
24/04/2026 10:56 - atualizado em 24/04/2026 10:56

compartilhe

SIGA
×
Sinais de burnout: como saber se seu trabalho te levou ao limite
A exaustão no ambiente de trabalho é um dos sinais mais evidentes da síndrome de burnout, impactando a saúde e a produtividade. crédito: depositphotos.com / vchalup2

A sensação de acordar cansado, mesmo após uma noite de sono, tornou-se comum para muitos brasileiros. O esgotamento profissional, conhecido como síndrome de burnout, é mais do que um simples estresse e foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um fenômeno ocupacional na Classificação Internacional de Doenças (CID-11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O burnout se manifesta de forma silenciosa e progressiva, afetando não apenas o desempenho no trabalho, mas também a saúde e as relações pessoais. A dificuldade está em perceber que a exaustão constante, a irritabilidade e a falta de prazer nas atividades diárias são, na verdade, um pedido de ajuda do seu corpo.

Leia Mais

Reconhecer os sinais e entender o que está acontecendo permite tomar atitudes antes que o quadro se agrave. Confira sete sintomas que indicam que seu trabalho pode ter te levado ao limite.

7 sinais de que você pode estar com burnout

  1. Exaustão física e mental: é o sintoma mais evidente. A pessoa sente uma falta de energia persistente, que não melhora com o descanso do fim de semana. Tarefas simples se tornam um grande esforço.

  2. Distanciamento e cinismo: o profissional começa a se sentir desligado do trabalho e de seus colegas. Desenvolve uma atitude negativa e cínica em relação às suas responsabilidades e ao ambiente corporativo.

  3. Sensação de ineficácia: surge a dúvida sobre a própria competência. A pessoa passa a acreditar que não é mais capaz de realizar suas tarefas com a mesma qualidade de antes, o que abala a autoconfiança.

  4. Irritabilidade e impaciência: pequenos problemas ou imprevistos geram reações desproporcionais. A paciência diminui drasticamente, afetando o relacionamento com colegas, amigos e familiares.

  5. Dificuldade de concentração: o esgotamento afeta as funções cognitivas e esquecimentos se tornam frequentes, prejudicando a produtividade.

  6. Alterações no sono: o burnout pode causar tanto insônia quanto sonolência excessiva. A mente não consegue "desligar" dos problemas do trabalho, dificultando o descanso necessário para a recuperação.

  7. Sintomas físicos: dores de cabeça constantes, problemas gastrointestinais, dores musculares e queda da imunidade podem ser manifestações físicas do esgotamento, que também reflete no corpo.

O que fazer ao identificar os sinais

Ao perceber esses sintomas, o passo mais importante é procurar ajuda profissional, como um psicólogo ou psiquiatra. Procure estabelecer limites claros entre a vida profissional e pessoal, garantindo tempo para descanso e lazer.

Praticar atividades físicas, ter uma alimentação equilibrada e investir em hobbies também são ações essenciais para reverter o quadro. Em alguns casos, uma conversa franca com a liderança ou até mesmo a reavaliação da carreira pode ser necessária para recuperar a saúde.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

Tópicos relacionados:

burnout jornada-de-trabalho trabalho

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay