Fígado: a importância da conscientização sobre o órgão

Com a proximidade do Dia Mundial do Fígado, lembrado neste domingo (19/4), o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) Hepatologia 360 Graus, da UFMG, alerta para doenças silenciosas no órgão e reforça a prevenção como estratégia essencial de saúde pública no Brasil.

Para ampliar a conscientização sobre as doenças do fígado e fortalecer a prevenção como estratégia essencial de saúde pública, o instituto está realizando uma mobilização nacional pela institucionalização de agosto como o "Mês Oficial da Saúde Hepática no Brasil", promovendo informação qualificada, engajamento social e o avanço de políticas públicas efetivas.

Silenciosas, as doenças do fígado representam um desafio significativo em nosso país, já que milhões de pessoas convivem com essas condições sem diagnóstico precoce, embora possam ser evitadas com um estilo de vida saudável.

Nesse sentido, a campanha “Agosto Vermelho” nasce como um chamado coletivo para que a prevenção deixe de ser exceção e passe a ser rotina. O movimento também convida a sociedade e os órgãos da área da saúde a participarem ativamente desse chamado, por meio de um abaixo-assinado que propõe a oficialização do mês como símbolo nacional da saúde hepática.

Ao transformar conscientização em ação, a intenção é ampliar o alcance do debate e contribuir para reduzir impactos futuros na saúde da população.

Para a professora e pesquisadora do INCT Hepatologia 360 Graus, Maria de Fátima Leite, falar sobre o fígado é, sobretudo, falar sobre prevenção. “Quando conseguimos informar antes do surgimento dos sintomas, ampliamos significativamente as chances de diagnóstico precoce e de melhores desfechos clínicos. Transformar agosto em um mês dedicado a essa causa é um passo estratégico para salvar vidas de forma silenciosa, mas efetiva”, ressalta.

Para a pesquisadora, transformar informação em atitude é o caminho mais eficaz para proteger vidas e reduzir os impactos das doenças hepáticas no território brasileiro. Assim, a campanha “Agosto Vermelho” reforça que prevenir hoje é garantir um futuro mais saudável para todos. O momento de agir é agora, e começa com consciência, participação e compromisso coletivo.

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