“Brancos” de memória: por que seu cérebro esquece o que você sabe?

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Quem nunca passou pela situação de ter uma palavra "na ponta da língua" ou esqueceu subitamente o nome de um colega de trabalho? Esses "brancos" de memória, embora frustrantes, são extremamente comuns e, na maioria das vezes, não indicam um problema grave. Eles são, na verdade, um reflexo do funcionamento complexo do nosso cérebro, influenciado por fatores do dia a dia como estresse, cansaço e o excesso de informações.

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As principais causas dos lapsos de memória

Estresse e sobrecarga mental

O estresse crônico libera hormônios, como o cortisol, que em níveis muito elevados e prolongados podem afetar negativamente áreas ligadas à memória, como o hipocampo. Curiosamente, níveis moderados e pontuais de estresse podem até mesmo melhorar temporariamente certos tipos de memória, especialmente as de cunho emocional. O verdadeiro vilão é o estresse contínuo, que sobrecarrega os circuitos neurais responsáveis por recuperar informações armazenadas.

Falta de sono

O sono é fundamental para a consolidação da memória. Durante a noite, o cérebro trabalha para organizar e armazenar as informações do dia. São principalmente as fases de sono profundo (conhecido como N3 ou sono de ondas lentas) e o sono REM que desempenham papéis cruciais nesse processo. A privação de sono interfere diretamente nessa "manutenção", tornando mais difícil acessar memórias antigas e formar novas. Para a maioria dos adultos, a recomendação é de 7 a 9 horas de sono por noite.

Multitarefa e distrações

Tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo ou estar constantemente distraído por notificações de celular impede que o cérebro codifique as informações de forma eficaz. Para que uma memória seja bem formada, ela precisa de atenção. Sem foco, a informação é registrada de maneira superficial, tornando sua recuperação futura muito mais difícil.

Esquecer palavras ou nomes é comum, mas conheça as dicas para fortalecer o cérebro. Africa images

Envelhecimento natural

É natural que, com o avanço da idade, o cérebro passe por mudanças que podem tornar a recuperação de memórias um pouco mais lenta. No entanto, pequenos lapsos ocasionais são perfeitamente normais em qualquer fase da vida e não devem ser confundidos com sinais de demência. Trata-se mais de uma redução na velocidade do que na capacidade de armazenamento.

Quando se preocupar?

Embora os "brancos" ocasionais sejam normais, alguns sinais de alerta indicam a necessidade de procurar um médico. Fique atento se os esquecimentos:

Acontecem com muita frequência e atrapalham suas atividades diárias.

Vêm acompanhados de outras dificuldades, como desorientação, problemas de linguagem ou mudanças de humor.

Fazem com que você esqueça eventos recentes importantes ou informações que acabou de receber.

Preocupam seus familiares e amigos próximos.

Dicas para fortalecer sua memória

Felizmente, é possível adotar hábitos que ajudam a manter o cérebro afiado e a reduzir a frequência dos lapsos de memória:

Durma bem: Priorize uma rotina de sono regular e de qualidade.

Gerencie o estresse: Pratique atividades relaxantes como meditação, ioga, ou hobbies que você goste.

Exercite-se: A atividade física melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro e estimula o crescimento de novos neurônios.

Mantenha a mente ativa: Leia, aprenda algo novo, jogue jogos de estratégia ou faça palavras-cruzadas.

Organize-se: Use agendas, listas e calendários para liberar sua mente da tarefa de lembrar de tudo.

Preste atenção: Ao aprender algo novo, concentre-se e evite distrações para criar uma memória mais forte. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.