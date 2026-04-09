Dançar faz bem: 5 benefícios da dança para o corpo e para a mente
A dança melhora o humor, queima calorias e estimula o cérebro; veja por que você deveria começar a praticar hoje mesmo
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A dança é muito mais do que um passatempo. Essa atividade combina exercício físico, expressão artística e estímulo mental, trazendo benefícios que vão da saúde do coração à melhora do humor. E o melhor: qualquer pessoa pode começar, a qualquer momento.
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Dançar é uma alternativa dinâmica para quem não se adapta às academias tradicionais. A prática regular oferece vantagens para o corpo e a mente, transformando a maneira como você encara o movimento e o bem-estar. Não é preciso ser um profissional para aproveitar tudo o que ela tem a oferecer.
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Corpo mais forte e saudável
Dançar é uma forma divertida de queimar calorias. Dependendo da intensidade e do estilo, uma hora de dança pode gastar entre 200 e 600 calorias, auxiliando no controle de peso. A prática é um excelente exercício cardiovascular, que fortalece o coração e melhora a circulação sanguínea.
Movimentar o corpo no ritmo da música também fortalece músculos, especialmente das pernas, abdômen e glúteos. A atividade melhora a flexibilidade, o equilíbrio e a coordenação motora, habilidades importantes para prevenir quedas e lesões no dia a dia, principalmente com o avanço da idade.
Alívio para o estresse e a ansiedade
A dança funciona como uma válvula de escape para as tensões cotidianas. A atividade física libera endorfinas, conhecidas como os "hormônios da felicidade", que geram uma sensação imediata de bem-estar e ajudam a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio associado ao estresse.
Focar nos passos, na música e no movimento do corpo ajuda a desligar a mente das preocupações. Essa concentração no presente cria um estado meditativo, que acalma a ansiedade e promove um relaxamento profundo após a prática.
Cérebro mais afiado
Aprender uma coreografia ou simplesmente coordenar os passos com a música exige concentração e memória. Esse esforço constante estimula a criação de novas conexões neurais, o que pode ajudar a proteger o cérebro contra o declínio cognitivo relacionado ao envelhecimento.
Estudos científicos indicam que a dança frequente está associada a um menor risco de demência em idosos, por ser uma atividade que combina esforço físico, interação social e estímulo mental.
Melhora da vida social
Seja em uma aula, em uma festa ou mesmo em casa com amigos, dançar frequentemente envolve outras pessoas. É uma ótima oportunidade para conhecer gente nova e fortalecer laços, combatendo a sensação de isolamento. Essa interação social é fundamental para a saúde mental.
Aumento da autoconfiança
Dominar um novo passo ou simplesmente se sentir mais à vontade no próprio corpo aumenta a autoestima. A dança também funciona como uma poderosa ferramenta de expressão, permitindo comunicar emoções e sentimentos sem a necessidade de palavras, o que pode ser libertador.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.