Coceira íntima sempre é candidíase? Os riscos do autodiagnóstico

A coceira íntima é um dos sintomas mais comuns relatados por mulheres, mas tratá-la automaticamente como candidíase pode ser um erro com consequências importantes. O hábito de recorrer a medicamentos sem orientação médica ainda é frequente e pode mascarar diferentes condições, como vaginose bacteriana, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e até dermatites.



De acordo com a ginecologista Karoline Prado, o problema vai além do desconforto imediato. “Nem toda coceira é candidíase, embora essa seja a associação mais comum. Quando a mulher se automedica, ela pode aliviar temporariamente os sintomas, mas não resolve a causa e isso pode agravar o quadro”, explica.



Além do diagnóstico equivocado, o uso indiscriminado de antifúngicos pode contribuir para o desequilíbrio da microbiota vaginal, favorecendo infecções recorrentes. Outro fator que merece atenção é o excesso de produtos íntimos, como sabonetes específicos, duchas e fragrâncias, que podem alterar o pH natural da região.



“A vulva e a vagina têm mecanismos próprios de defesa. Interferir demais, seja com medicamentos ou produtos, pode ser prejudicial. O ideal é procurar avaliação médica sempre que houver mudança nos sintomas”, orienta a especialista. Entre os sinais de alerta que exigem investigação estão corrimento com odor forte, dor, ardência ao urinar e recorrência dos sintomas.

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A especialista reforça que o diagnóstico correto é fundamental para um tratamento eficaz e seguro.