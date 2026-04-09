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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

A relação entre comida e autoestima: quando comer vira um problema

Para além da nutrição, a forma como nos alimentamos está diretamente ligada à nossa saúde mental; entenda a importância de uma relação saudável com a comida

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
09/04/2026 11:08

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A relação entre comida e autoestima: quando comer vira um problema
A alimentação emocional pode levar a sentimentos de culpa, impactando a saúde mental e a autoestima. crédito: Pexels

A forma como nos relacionamos com a comida diz muito sobre nossa saúde mental e autoestima. Em um cenário digital onde debates sobre corpo e aceitação são constantes, entender essa conexão se torna fundamental para evitar que o ato de comer se transforme em uma fonte de culpa, ansiedade e sofrimento.

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Essa conexão é tão profunda que a ciência moderna já aponta o intestino como um 'segundo cérebro', onde a saúde da microbiota intestinal influencia diretamente o humor e as emoções. Para muitas pessoas, a alimentação ultrapassa a função de nutrir o corpo e se torna uma válvula de escape.

O chamado “comer emocional” acontece quando usamos a comida para lidar com estresse, tristeza ou tédio, e não para satisfazer a fome física. Esse comportamento pode criar um ciclo vicioso prejudicial.

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A pessoa se sente mal por algum motivo, come para obter um alívio momentâneo e, logo depois, sente culpa por ter comido. Essa culpa afeta negativamente a autoimagem, reforçando os sentimentos ruins que levaram à busca por conforto na comida em primeiro lugar. Com o tempo, a autoestima fica cada vez mais fragilizada.

A pressão social e a cultura das dietas restritivas também desempenham um papel importante nesse processo. A constante exposição a padrões de beleza irreais e a classificação de alimentos como “bons” ou “ruins” geram uma mentalidade de tudo ou nada, que dificulta uma relação equilibrada e prazerosa com a alimentação.

Sinais de uma relação conturbada

Identificar que a comida se tornou um problema é o primeiro passo para a mudança. Alguns sinais de alerta incluem pensar em comida o tempo todo, sentir culpa ou vergonha após as refeições, comer escondido e usar a comida como principal forma de recompensa ou punição.

Essa dinâmica pode impactar a vida social, fazendo com que a pessoa evite eventos que envolvam comida, e também a saúde física, com possíveis deficiências nutricionais ou o desenvolvimento de transtornos alimentares. A chave é perceber que o problema não está no alimento, mas na forma como nos relacionamos com ele.

Como construir um caminho mais saudável

Restabelecer uma relação positiva com a comida é um processo gradual que envolve autocompaixão e mudança de hábitos. Algumas estratégias podem ajudar nesse percurso:

  • Pratique a alimentação consciente: preste atenção aos sinais de fome e saciedade do seu corpo. Coma devagar, saboreando cada alimento, sem distrações como o celular ou a televisão.

  • Abandone a mentalidade de dieta: em vez de proibir alimentos, foque em incluir uma variedade de nutrientes na sua rotina. Permita-se comer o que gosta com moderação e sem culpa.

  • Identifique seus gatilhos emocionais: antes de comer, pergunte-se se você está realmente com fome ou se está tentando lidar com algum sentimento. Busque outras formas de gerenciar emoções, como conversar com um amigo, caminhar ou ouvir música.

  • Busque ajuda profissional: se a relação com a comida causa sofrimento significativo, não hesite em procurar apoio. Profissionais como psicólogos especializados em comportamento alimentar, nutricionistas e médicos podem oferecer orientação adequada.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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