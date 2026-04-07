Tirzepatida em clínicas: prescrição é permitida, venda não

O crescimento da demanda por tratamentos metabólicos e de emagrecimento envolvendo a tirzepatida, princípio ativo presente no medicamento Mounjaro, tem provocado discussões relevantes nas áreas médica, regulatória e jurídica. O debate não se concentra na eficácia terapêutica da substância, mas na forma como ela vem sendo oferecida por algumas clínicas.

Do ponto de vista ético e regulatório, médicos podem prescrever tirzepatida quando houver indicação clínica individualizada. Entretanto, normas sanitárias, diretrizes da Anvisa e códigos de ética profissional estabelecem limites claros entre o ato médico e a atividade comercial relacionada a medicamentos.

Venda direta pode gerar infrações éticas e sanitárias

A disponibilização direta de Mounjaro ou de tirzepatida por clínicas, com cobrança vinculada ao medicamento, pode caracterizar irregularidade sanitária e até infração ética perante os Conselhos de Medicina. Isso ocorre porque a dispensação e venda de medicamentos são atividades próprias de estabelecimentos farmacêuticos devidamente licenciados.

Quando a prescrição se mistura à oferta direta do produto, surgem ainda questionamentos sobre conflito de interesses, transparência na relação médico-paciente e eventual responsabilização civil em casos de efeitos adversos ou falhas terapêuticas.

Programas de acompanhamento clínico podem existir, com ressalvas

Por outro lado, especialistas apontam que programas estruturados de acompanhamento terapêutico podem incluir prescrição de tirzepatida, desde que respeitadas exigências sanitárias, éticas e contratuais.

Nesses casos, o medicamento deve ser obtido diretamente pelo paciente junto a farmácias autorizadas. No caso da tirzepatida manipulada, a prática pode ocorrer quando:

A manipulação é realizada por farmácia regular perante a vigilância sanitária

Não há estoque ou venda do medicamento pela clínica

A cobrança está vinculada ao serviço assistencial e não ao fármaco

Existe documentação clínica adequada e consentimento informado

Orientação jurídica especializada

Conforme Gabrielle Brandão, advogada e contadora especialista na área da saúde, a principal linha divisória está na estrutura jurídica do atendimento.

Segundo ela, clínicas podem oferecer programas terapêuticos completos, com acompanhamento médico e prescrição responsável, desde que não assumam papel de fornecedoras de medicamentos. “O risco jurídico não está na prescrição da tirzepatida, mas na forma como o tratamento é estruturado e apresentado ao paciente. Separar assistência médica de atividade comercial é fundamental para segurança ética, sanitária e jurídica”, explica.

Fiscalização tende a aumentar

O tema vem sendo acompanhado de perto por órgãos reguladores, conselhos profissionais e vigilâncias sanitárias, especialmente diante do crescimento expressivo da busca por terapias voltadas ao controle metabólico e ao emagrecimento.

Especialistas destacam que clínicas com governança regulatória sólida, documentação adequada e clareza na relação com pacientes tendem a reduzir significativamente riscos jurídicos e reputacionais.

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Estrutura e transparência são determinantes

Em um cenário de maior fiscalização e crescente judicialização da saúde, a forma como o tratamento é ofertado pode ser tão relevante quanto a própria terapêutica. A recomendação predominante é investir em compliance regulatório, informação transparente ao paciente e respaldo jurídico preventivo.