Sem Vesícula: como a cirurgia transforma a digestão e a rotina

A remoção da vesícula biliar — cirurgia conhecida como colecistectomia — é um procedimento cada vez mais comum, indicado para tratar condições como cálculos biliares, colecistite crônica e outras doenças que causam dor, inflamação e prejuízos à digestão.

Leia Mais Pedra na vesícula: 5 sinais, o que é, como identificar e tratar Pedras nos rins: 30% dos pacientes podem ter insuficiência renal crônica Cálculo nos rins e na garganta: quais pedras nosso corpo produz? fígado continua a produzir bile normalmente, mas agora ela é liberada diretamente no intestino delgado, em fluxo contínuo.

"A maioria dos pacientes se adapta rapidamente à ausência da vesícula. Mas, nos primeiros meses, é comum notar algumas alterações digestivas que exigem pequenos ajustes na alimentação", explica Ernesto Alarcon, cirurgião geral com especialização em videolaparoscopia.

Alterações comuns

Maior sensibilidade a alimentos gordurosos: com a bile sendo liberada continuamente, e não em momentos estratégicos, algumas pessoas sentem inchaço, diarreia ou desconforto abdominal após ingerirem frituras, carnes gordurosas ou laticínios mais pesados.

Alterações intestinais leves e temporárias: alguns pacientes relatam fezes mais soltas ou aumento na frequência das evacuações, principalmente nas primeiras semanas pós-cirurgia. Em geral, esses efeitos diminuem com o tempo.

Melhora significativa nos sintomas anteriores: pacientes que sofriam com dores causadas por cálculos biliares ou inflamação crônica costumam sentir alívio imediato e uma digestão mais eficiente após a cirurgia.

Para facilitar o processo de adaptação, recomenda-se: reduzir alimentos muito gordurosos; priorizar refeições menores e mais frequentes; manter uma dieta equilibrada e rica em fibras.

Com essas medidas, a maioria das pessoas retoma suas atividades normalmente, sem maiores restrições.

Técnica moderna e recuperação rápida

, a colecistectomia laparoscópica é a técnica mais utilizada. Por ser minimamente invasiva, ela oferece uma recuperação mais rápida, menor dor pós-operatória, redução no risco de complicações. Além de resolver os sintomas, a cirurgia previne complicações graves, como infecções e obstruções dos ductos biliares, que podem colocar a vida em risco", disse Alarcon.

Qualidade de vida em primeiro lugar

"Em resumo, embora a vesícula biliar tenha uma função no sistema digestivo, sua retirada raramente causa impactos duradouros. Pelo contrário: a colecistectomia costuma trazer alívio, melhora na digestão e na qualidade de vida", ensina o médico.

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"É uma decisão médica que, além de tratar a causa do problema, devolve bem-estar e autonomia ao paciente", disse Alarcon.