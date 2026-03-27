Vitamina D baixa: os sinais de alerta que seu corpo envia para você

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Conhecida como a “vitamina do sol”, a vitamina D desempenha um papel crucial no corpo, sendo fundamental para a saúde dos ossos, o bom funcionamento do sistema imunológico e até mesmo para a regulação do humor.

No entanto, sua deficiência é comum e pode se manifestar por meio de sinais sutis que muitas vezes são ignorados. Ficar atento a esses sintomas é o primeiro passo para buscar ajuda médica e corrigir o problema.

A deficiência de vitamina D pode causar uma variedade de sintomas. Se você tem experienciado vários dos seguintes sinais, pode ser um indicativo de que seus níveis estão baixos:

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Principais sinais da falta de vitamina D

Veja o que a baixa dessa vitamina no organismo pode causar:

Cansaço e fadiga excessiva: sentir-se constantemente cansado, mesmo após uma boa noite de sono, é um dos sintomas mais comuns;

Dores ósseas e musculares: dores nas costas, nos ossos e fraqueza muscular podem indicar que o corpo não está absorvendo cálcio adequadamente, uma função essencial da vitamina D;

Infecções frequentes: um sistema imunológico enfraquecido pode levar a gripes e resfriados recorrentes, já que a vitamina D é vital para as defesas do organismo;

Queda de cabelo: embora tenha muitas causas, a queda de cabelo acentuada pode estar associada a baixos níveis deste nutriente;

Alterações de humor: a deficiência de vitamina D tem sido ligada a sintomas de depressão e outras alterações de humor;

Cicatrização lenta: feridas que demoram mais que o normal para cicatrizar podem ser um sinal de que o corpo precisa de mais vitamina D.

Quem está em maior risco?

Alguns fatores podem aumentar a probabilidade de desenvolver deficiência de vitamina D. O principal deles é a baixa exposição à luz solar, já que nosso corpo produz a maior parte da vitamina quando a pele é exposta aos raios UVB. Uma exposição solar moderada e segura é recomendada, sempre com orientação médica. Outros grupos de risco incluem:

Pessoas com mais de 50 anos ;

Indivíduos com pele de pigmentação mais escura;

Pessoas com obesidade;

Aqueles com uma dieta pobre em alimentos ricos no nutriente.

Diagnóstico e tratamento

A única forma de confirmar a deficiência de vitamina D é por meio de um exame de sangue que mede os níveis de 25-hidroxivitamina D. Ao suspeitar de qualquer um dos sintomas, é fundamental procurar um médico. Apenas um profissional de saúde pode solicitar o exame, interpretar os resultados e indicar o tratamento adequado, que geralmente envolve suplementação.

É muito importante não se automedicar. A suplementação de vitamina D sem acompanhamento pode levar a níveis excessivos no organismo, causando outros problemas de saúde. Portanto, a orientação médica é indispensável.

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Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial e não substitui a consulta a um profissional de saúde.