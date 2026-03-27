Vitamina D baixa: os sinais de alerta que seu corpo envia para você
Cansaço, dores e até queda de cabelo podem indicar a deficiência do nutriente; saiba como identificar os sintomas e quando procurar um médico
compartilheSIGA
Conhecida como a “vitamina do sol”, a vitamina D desempenha um papel crucial no corpo, sendo fundamental para a saúde dos ossos, o bom funcionamento do sistema imunológico e até mesmo para a regulação do humor.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
No entanto, sua deficiência é comum e pode se manifestar por meio de sinais sutis que muitas vezes são ignorados. Ficar atento a esses sintomas é o primeiro passo para buscar ajuda médica e corrigir o problema.
A deficiência de vitamina D pode causar uma variedade de sintomas. Se você tem experienciado vários dos seguintes sinais, pode ser um indicativo de que seus níveis estão baixos:
Leia Mais
-
-
Geração do Sol esquecido: a importância da vitamina D na juventude
-
Vitamina D e saúde musculoesquelética: mito, moda ou necessidade real?
Principais sinais da falta de vitamina D
Veja o que a baixa dessa vitamina no organismo pode causar:
-
Cansaço e fadiga excessiva: sentir-se constantemente cansado, mesmo após uma boa noite de sono, é um dos sintomas mais comuns;
-
Dores ósseas e musculares: dores nas costas, nos ossos e fraqueza muscular podem indicar que o corpo não está absorvendo cálcio adequadamente, uma função essencial da vitamina D;
-
Infecções frequentes: um sistema imunológico enfraquecido pode levar a gripes e resfriados recorrentes, já que a vitamina D é vital para as defesas do organismo;
-
Queda de cabelo: embora tenha muitas causas, a queda de cabelo acentuada pode estar associada a baixos níveis deste nutriente;
-
Alterações de humor: a deficiência de vitamina D tem sido ligada a sintomas de depressão e outras alterações de humor;
-
Cicatrização lenta: feridas que demoram mais que o normal para cicatrizar podem ser um sinal de que o corpo precisa de mais vitamina D.
Quem está em maior risco?
Alguns fatores podem aumentar a probabilidade de desenvolver deficiência de vitamina D. O principal deles é a baixa exposição à luz solar, já que nosso corpo produz a maior parte da vitamina quando a pele é exposta aos raios UVB. Uma exposição solar moderada e segura é recomendada, sempre com orientação médica. Outros grupos de risco incluem:
-
-
Indivíduos com pele de pigmentação mais escura;
-
Pessoas com obesidade;
-
Aqueles com uma dieta pobre em alimentos ricos no nutriente.
Diagnóstico e tratamento
A única forma de confirmar a deficiência de vitamina D é por meio de um exame de sangue que mede os níveis de 25-hidroxivitamina D. Ao suspeitar de qualquer um dos sintomas, é fundamental procurar um médico. Apenas um profissional de saúde pode solicitar o exame, interpretar os resultados e indicar o tratamento adequado, que geralmente envolve suplementação.
É muito importante não se automedicar. A suplementação de vitamina D sem acompanhamento pode levar a níveis excessivos no organismo, causando outros problemas de saúde. Portanto, a orientação médica é indispensável.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial e não substitui a consulta a um profissional de saúde.