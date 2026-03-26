Dor de cabeça: neurologista explica quando o sintoma exige cuidados médicos

A dor de cabeça ou cefaleia é um dos sintomas mais prevalentes do mundo. A OMS estima que 40% das pessoas ão, em algum momento da vida, a experiência de enfrentar o incômodo. No entanto, embora grande parte dos casos não represente gravidade e envolva doenças crônicas conhecidas, como a enxaqueca e a cefaleia tensional, saber diferenciar uma dor de cabeça comum de uma emergência médica é fundamental para evitar complicações graves.





De acordo com Josemary Sucupira, médica neurologista do Hospital Orizonti, existem critérios claros que indicam a necessidade imediata de avaliação médica. “É preciso ficar atento à cefaleia com sinais de alarme. A dor de cabeça que vem subitamente, com grande intensidade, ou que venha associada a outros sintomas, como alteração visual, alteração da força, perda de sensibilidade, desequilíbrio ou confusão mental”, explica a especialista.





Dentre os principais sinais de alerta que exigem uma visita imediata ao Pronto Atendimento estão as dores súbitas e de forte intensidade, que começam de forma explosiva, em questão de segundos, além dos quadros que pioram progressivamente a cada dia ou que surgem após algum trauma na cabeça.





O sintoma também é considerado de urgência se vier acompanhado de febre, rigidez na nuca, convulsões, desmaios ou confusão mental. Sinais neurológicos associados, como fraqueza em um lado do corpo, dificuldade para falar e alterações visuais, como perda de visão ou visão dupla, também são indicativos de gravidade.





A neurologista ressalta que o surgimento de uma dor nova exige atenção redobrada e avaliação médica caso ocorra em pessoas com mais de 50 anos ou em pacientes oncológicos e imunossuprimidos.





Pessoas que já sofrem com dores crônicas, como a enxaqueca, também precisam ficar atentas. A ida ao hospital é recomendada quando o controle com a medicação em casa falha, quando há vômitos que impedem a ingestão dos comprimidos ou, principalmente, quando a característica da crise se altera.





“O paciente que tem enxaqueca, mas sente que a dor de cabeça dele mudou, também deve buscar o pronto atendimento. É o que chamamos de mudança de padrão da dor”, destaca a coordenadora do Hospital Orizonti.





Os perigos da automedicação

Um dos grandes desafios no combate às cefaleias é o uso indiscriminado de remédios por conta própria. A coordenadora de neurologia do Hospital Orizonti alerta que o ideal é um diagnóstico prévio, feito por um médico especialista, para tratar as crises de forma direcionada.





“Muitas pessoas que têm o costume de se automedicar com analgésicos simples. O uso inadequado de analgésicos sem orientação médica pode levar a outros problemas de saúde, como a cefaleia por abuso de analgésico”, adverte.





A médica reforça ainda que mascarar uma dor desconhecida pode trazer riscos. “Se é uma dor que a pessoa nunca teve, com grande intensidade, é melhor ir ao pronto atendimento do que se automedicar e de repente estar diante de um quadro que pode trazer complicações maiores, como sangramentos intracranianos. O uso de medicamentos deve ser sempre sob orientação médica, mesmo que seja um simples analgésico”, conclui a neurologista.