Desidratação: 9 sinais silenciosos que seu corpo dá antes da sede

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Muitas pessoas acreditam que a sede é o primeiro sinal de que o corpo precisa de água, mas a verdade é que, quando vem o sinal da sede, seu corpo já está em um estágio inicial de desidratação. Manter-se hidratado é crucial para o funcionamento de todo o organismo, com a recomendação de ingestão de aproximadamente dois litros de líquidos por dia, variando conforme idade, nível de atividade física e clima.

Felizmente, nosso corpo envia diversos outros alertas, muitas vezes sutis, antes que a sede se torne intensa. Fique atento a estes nove sinais silenciosos de desidratação.

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Sinais de desidratação que vão além da sede

Fadiga e cansaço inexplicáveis: sentir-se sonolento ou sem energia, mesmo após uma boa noite de sono, pode ser um dos primeiros sinais. A falta de água diminui o volume sanguíneo, forçando o coração a trabalhar mais para levar oxigênio e nutrientes às células. Dor de cabeça: uma dor de cabeça latejante pode ser um pedido de socorro do seu cérebro. Quando desidratado, as células cerebrais podem encolher temporariamente devido à perda de fluidos, o que pode acionar receptores de dor e causar o desconforto. Mudanças de humor e dificuldade de concentração: a desidratação afeta as funções cognitivas. Se você se sentir irritado, ansioso ou com dificuldade para focar em tarefas simples, a causa pode ser a falta de líquidos. Tontura ou vertigem: sentir-se tonto, especialmente ao se levantar rapidamente, pode indicar uma queda na pressão arterial causada pela desidratação. Sensação de fome: às vezes, os sinais de sede leve podem ser interpretados pelo corpo como uma sensação de fome. Se sentir vontade de comer logo após uma refeição, experimente beber um copo de água antes de procurar um lanche. Urina de cor escura: a cor da sua urina é um dos indicadores mais confiáveis de hidratação. O ideal é que ela seja amarelo-claro, quase transparente. Se estiver amarela-escura ou âmbar, é um sinal claro de que você precisa beber mais água. Mau hálito: a saliva tem propriedades antibacterianas. Quando você está desidratado, a produção de saliva diminui, permitindo que as bactérias se proliferem na boca e causem mau hálito. Pele seca e sem elasticidade: a água é vital para a saúde da pele. A falta dela pode deixar a pele seca, sem viço e menos elástica. Um teste simples é beliscar levemente a pele das costas da mão; se ela demorar a voltar ao normal, pode ser um sinal de desidratação. Cãibras musculares: a desidratação pode levar a um desequilíbrio de eletrólitos, como sódio e potássio, que são essenciais para a função muscular. Isso pode resultar em cãibras dolorosas, especialmente durante ou após exercícios.

Prestar atenção a esses sinais é uma forma proativa de cuidar da sua saúde. Não espere a sede chegar para se hidratar. Mantenha uma garrafa de água por perto ao longo do dia e observe a cor da sua urina para garantir que seu corpo está recebendo a quantidade de líquido que precisa para funcionar bem.

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