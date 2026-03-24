Como cuidar da pele no outono

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Com a chegada do outono, a pele do rosto precisa de atenção especial. A diminuição da umidade do ar e a alternância entre temperaturas mais frias e dias ensolarados podem deixar a pele mais ressecada, sensível e suscetível a irritações.

Para manter o viço e a saúde da pele, é essencial reforçar a hidratação e adotar produtos que ajudem a fortalecer a barreira cutânea.

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A estação também é ideal para apostar em tratamentos que renovem a pele gradualmente, preparando-a para o inverno. Rituais como massagens faciais ou a aplicação de produtos com foco em um brilho natural também são indicados.

Cuidados com a pele no outono

Um creme com textura cremosa e acabamento sedoso é uma boa opção para essa época do ano. Busque produtos que nutram intensamente a pele, fortaleçam a barreira cutânea e previnam sinais de envelhecimento.

Outra sugestão são produtos com PDRN, um ativo que estimula a reparação e melhora a firmeza da pele. Trata-se de um composto regenerativo derivado do DNA do salmão, amplamente utilizado na medicina estética como bioremodelador para rejuvenescer a pele.

Fórmulas com zinco ajudam no controle da oleosidade e de imperfeições. Enquanto ativos como pantenol, ácido hialurônico e alantoína mantêm a hidratação sem pesar, sendo indicada para peles maduras, oleosas ou com acne.

Máscaras focadas na renovação celular suavizam linhas finas, melhoram a elasticidade e fortalecem a barreira cutânea, promovendo uma pele mais uniforme e luminosa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.