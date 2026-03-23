A planta dos antigos que quase sumiu dos quintais está voltando e pode ajudar a acalmar e melhorar o sono
O que era tradição pode trazer um benefício que muita gente procura hoje
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Durante muitos anos, várias plantas tradicionais foram sendo deixadas de lado, substituídas por opções mais comerciais ou simplesmente esquecidas com o tempo. Muitas delas faziam parte do cotidiano das famílias, principalmente em quintais e hortas simples.
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O que chama atenção agora é o retorno dessas espécies. Plantas que eram comuns no passado estão sendo redescobertas por seus efeitos naturais e benefícios no dia a dia, despertando interesse de quem busca alternativas mais simples e acessíveis.
Qual é a planta dos antigos que está voltando a ser cultivada?
A planta dos antigos que tem ganhado destaque novamente é a erva-cidreira, conhecida também como capim-cidreira ou capim-limão. Muito utilizada por gerações anteriores, ela era comum em quintais por sua facilidade de cultivo e uso medicinal.
- A planta medicinal para dores nas articulações que quase caiu no esquecimento e voltou a chamar atenção
Essa planta voltou a chamar atenção principalmente por seu efeito calmante. Muitas pessoas estão redescobrindo seu uso em chás para ajudar a relaxar e melhorar a qualidade do sono.
Por que essa planta dos antigos ajuda a acalmar e melhorar o sono?
A erva-cidreira possui compostos naturais que atuam no sistema nervoso, ajudando a reduzir a ansiedade e promovendo sensação de relaxamento. Isso contribui diretamente para um sono mais tranquilo.
Além disso, o aroma suave da planta dos antigos também tem efeito relaxante. O simples contato com o cheiro da planta já pode ajudar a criar um ambiente mais calmo, ideal para o descanso.
Quais são as principais características dessa planta medicinal?
Essas características mostram por que essa planta era tão valorizada no passado. Ela oferece benefícios simples, mas muito eficazes para o dia a dia.
Além disso, seu cultivo não exige cuidados complexos, o que facilita sua volta aos quintais modernos.
Como cultivar essa planta dos antigos no quintal ou em casa?
- Plantar em local com boa incidência de sol
- Regar regularmente, sem encharcar o solo
- Utilizar solo bem drenado
- Podar para estimular o crescimento
- Cultivar em vasos ou diretamente no solo
- Evitar locais com sombra excessiva
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Esses cuidados ajudam a manter a planta saudável e produtiva. Mesmo quem está começando consegue cultivar com facilidade.
Quem aposta nessa planta dos antigos percebe rapidamente os benefícios, tanto no cultivo quanto no uso diário.
Selecionamos um conteúdo do canal Tua Saúde, que conta com mais de 3,86 mi de inscritos e já ultrapassa 243 mil visualizações neste vídeo, apresentando os principais benefícios da erva-cidreira para a saúde e bem-estar. O material destaca propriedades calmantes, auxílio no sono, melhora da digestão e possíveis efeitos no controle da ansiedade, além de explicar formas de consumo e cuidados recomendados, alinhado ao tema tratado acima:
Por que essa planta está voltando a ganhar espaço nos dias atuais?
O retorno dessa planta está ligado à busca por soluções naturais e mais simples para o bem-estar. Muitas pessoas estão voltando a valorizar práticas antigas que realmente funcionam.
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A planta dos antigos deixa de ser apenas uma lembrança do passado e passa a ocupar novamente um espaço importante no presente. Seu uso mostra que, muitas vezes, o que era comum antigamente ainda pode ser extremamente útil hoje.