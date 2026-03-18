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EXCESSO DE SAL

Cuidado com o sódio: os temperos prontos são vilões da sua saúde?

A praticidade dos produtos industrializados pode esconder riscos; veja como ler rótulos e fazer escolhas mais saudáveis

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
18/03/2026 15:05

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Cuidado com o sódio: os temperos prontos são vilões da sua saúde?
O uso de especiarias e temperos naturais é uma alternativa saudável para realçar o sabor dos alimentos, evitando o excesso de sódio crédito: iStock

A praticidade dos temperos prontos, como os caldos em cubo e os sachês de marcas populares, pode custar caro para a saúde. Embora facilitem o dia a dia na cozinha, esses produtos costumam esconder um vilão silencioso em sua composição: o excesso de sódio. O consumo elevado está diretamente ligado a problemas sérios, como hipertensão arterial e doenças cardiovasculares.

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A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo máximo de cinco gramas de sal por dia, o que equivale a cerca de 2 mil miligramas de sódio. Um único sachê de tempero industrializado pode conter entre 300 e 800 miligramas de sódio, representando até 40% do valor diário recomendado e transformando uma refeição aparentemente inofensiva em uma bomba de sódio.

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O uso contínuo desses produtos sobrecarrega os rins e aumenta a pressão sanguínea, elevando o risco de infartos e derrames a longo prazo. Por ser uma condição muitas vezes silenciosa, a prevenção por meio da alimentação é fundamental. O problema é que o sal não aparece apenas com seu gosto característico; ele também é usado como conservante e realçador de sabor, muitas vezes mascarado em diversos ingredientes.

Como identificar os vilões na prateleira

Aprender a ler os rótulos é a principal ferramenta para fazer escolhas mais saudáveis no supermercado. A regra de ouro é simples: quanto menor a lista de ingredientes, melhor. Fique atento a nomes como glutamato monossódico (um aditivo comum usado para realçar sabor), inosinato dissódico e guanilato dissódico, pois a presença deles indica um produto ultraprocessado.

Observe também a ordem dos componentes na embalagem, que são listados em ordem decrescente de quantidade. Se o "sal" ou qualquer ingrediente que contenha "sódio" aparece entre os primeiros itens, é um sinal claro de que aquele produto deve ser consumido com moderação. Verifique também a tabela nutricional para saber a quantidade de sódio por porção e quantas porções a embalagem contém.

Alternativas simples e saudáveis

Substituir os temperos prontos é mais fácil do que parece e pode transformar o sabor dos seus pratos. A melhor opção é apostar em ervas e especiarias naturais, que adicionam aroma e nutrientes sem os riscos do sódio em excesso.

Considere incluir estas opções na sua cozinha:

  • Ervas frescas ou secas: manjericão, alecrim, orégano, salsinha, cebolinha, coentro e tomilho são ótimas opções.

  • Especiarias: cúrcuma, páprica, cominho, pimenta-do-reino e noz-moscada dão um toque especial a qualquer receita.

  • Base natural: alho e cebola, tanto frescos quanto em pó (sem adição de sal), são a base para um refogado saboroso e saudável.

  • Temperos caseiros: prepare seus próprios mixes de temperos secos. Basta misturar suas especiarias favoritas em um pote de vidro e usar conforme a necessidade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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