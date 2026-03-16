O que significa déjà vu segundo a psicologia e por que às vezes parece que já vivemos aquele momento antes

O déjà vu é uma sensação curiosa em que a pessoa tem a impressão de que já viveu exatamente aquela situação antes, mesmo sabendo que aquilo está acontecendo pela primeira vez. A expressão vem do francês e significa literalmente "já visto".

Segundo a psicologia, essa experiência é relativamente comum e faz parte do funcionamento natural do cérebro. Muitas pessoas relatam essa sensação em momentos cotidianos, como ao visitar um lugar novo ou durante uma conversa aparentemente comum.

Por que o déjà vu dá a sensação de já ter vivido aquele momento?

O déjà vu acontece quando o cérebro interpreta uma situação atual como se fosse uma lembrança antiga. Isso cria uma sensação de familiaridade inesperada, mesmo quando não existe nenhuma memória real daquele momento.

Esse fenômeno pode ocorrer quando o cérebro processa informações de forma ligeiramente desordenada. Uma pequena diferença no tempo de processamento entre áreas da memória pode fazer com que o cérebro interprete algo novo como algo já vivido.

O déjà vu é comum entre as pessoas?

Estudos mostram que o déjà vu é extremamente comum. Pesquisas indicam que a grande maioria das pessoas já experimentou essa sensação pelo menos uma vez na vida.

Curiosamente, o fenômeno costuma ocorrer com mais frequência em pessoas jovens. Isso pode estar relacionado à forma como o cérebro ainda está desenvolvendo e organizando suas memórias ao longo da vida.

Uma explicação sobre memória e percepção que ajuda a entender essa sensação. – Créditos: depositphotos.com / DimaKozitsyn

O que a ciência diz sobre o fenômeno do déjà vu?

Essas explicações mostram como o fenômeno está ligado ao funcionamento da memória e da percepção.

Em que situações o déjà vu costuma acontecer?

Embora o déjà vu possa surgir em qualquer momento, algumas situações parecem favorecer essa sensação.

Momentos de cansaço mental

Situações novas que lembram experiências antigas

Ambientes semelhantes a lugares já visitados

Processamento rápido de informações pelo cérebro

Situações de estresse ou distração

Selecionamos um conteúdo do canal Neurologia e Psiquiatria, que conta com mais de 1,77 milhão de inscritos e já ultrapassa 95 mil visualizações neste vídeo, apresentando uma explicação científica sobre a sensação conhecida como déjà vu e por que ela acontece no cérebro humano. O material destaca possíveis mecanismos neurológicos envolvidos nessa percepção de familiaridade repentina e aborda hipóteses estudadas pela neurologia e pela psicologia para compreender esse fenômeno.

Quando o déjà vu pode indicar algo mais sério?

Na maioria das vezes, o déjà vu é completamente normal e não representa nenhum problema de saúde. Ele costuma acontecer ocasionalmente e desaparecer rapidamente.

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No entanto, se a sensação ocorrer com muita frequência ou vier acompanhada de outros sintomas, pode ser importante buscar orientação médica. Em alguns casos raros, episódios repetidos podem estar associados a condições neurológicas específicas.