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CUIDADOS RESPIRATÓRIOS

5 hábitos simples que ajudam a fortalecer o seu sistema respiratório

Para se proteger de doenças como a broncopneumonia, pequenas mudanças na rotina podem fazer toda a diferença; veja dicas de alimentação e exercícios

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
13/03/2026 16:52 - atualizado em 13/03/2026 16:53

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5 hábitos simples que ajudam a fortalecer o seu sistema respiratório
Doenças respiratórias podem causar grande desconforto; saiba como fortalecer seu sistema e proteger os pulmões. crédito: iStock

Manter o sistema respiratório forte é um passo fundamental para se proteger de doenças como a broncopneumonia, que pode evoluir rapidamente e trazer complicações. A boa notícia é que pequenas mudanças na rotina diária podem fazer uma grande diferença, ajudando a blindar os pulmões contra infecções virais e bacterianas.

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Adotar hábitos saudáveis não apenas fortalece a imunidade geral, mas também melhora a capacidade dos pulmões de se defenderem de agentes invasores. Medidas simples, que vão da alimentação à forma como respiramos, contribuem diretamente para a saúde respiratória. Confira cinco práticas que podem ser incorporadas ao seu dia a dia.

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  1. Mantenha o corpo bem hidratado: a água é essencial para manter as mucosas do sistema respiratório úmidas e fluidas. Isso ajuda a afinar o muco, facilitando sua eliminação e, com ele, a expulsão de vírus e bactérias. Beber bastante líquido ao longo do dia é uma das formas mais simples e eficazes de proteger suas vias aéreas.

  2. Aposte em alimentos ricos em antioxidantes: uma dieta equilibrada é crucial para a imunidade. Alimentos com vitaminas C e E, além de minerais como o zinco, têm ação antioxidante e anti-inflamatória. Inclua no cardápio frutas cítricas (laranja, limão), folhas verdes escuras (couve, espinafre), nozes e sementes para fortalecer as defesas do organismo.

  3. Pratique atividades físicas regularmente: exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida, ciclismo ou natação, são excelentes para a saúde pulmonar. Eles aumentam a capacidade respiratória, fortalecem os músculos envolvidos na respiração e melhoram a circulação de oxigênio pelo corpo. A prática regular torna os pulmões mais eficientes.

  4. Faça exercícios respiratórios: dedicar alguns minutos do dia para respirar de forma consciente e profunda pode trazer grandes benefícios. A respiração diafragmática, por exemplo, que consiste em inspirar pelo nariz expandindo o abdômen e expirar lentamente pela boca, melhora a oxigenação e ajuda a usar a capacidade total dos pulmões, mantendo-os ativos.

  5. Evite poluentes e reforce a higiene: a exposição à fumaça de cigarro, poluição e produtos químicos irrita as vias respiratórias, deixando-as mais vulneráveis a infecções. Além disso, lavar as mãos com frequência e manter os ambientes de casa e do trabalho limpos e arejados são medidas cruciais para reduzir o contato com microrganismos causadores de doenças.

Além dessas práticas, a vacinação contra a gripe (Influenza) e infecções pneumocócicas é outra medida preventiva crucial, especialmente para grupos de maior risco, como idosos, crianças pequenas e pessoas com doenças crônicas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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