Chapadinhas de Endorfina: parceria com Dove traz 'treinão' inédito para BH

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Belo Horizonte se prepara para receber, pela primeira vez, o "Treinão", um evento que une bem-estar e cuidados com a pele. A iniciativa é uma parceria entre a Dove e a plataforma Chapadinhas de Endorfina e acontece no dia 28 de março, um sábado, no Parque do Palácio, no Bairro Mangabeiras.

A programação do "Treinão" foi pensada para colocar o corpo em movimento de forma divertida e coletiva. As participantes terão acesso a aulas de dança, sessões de yoga, corrida e outras modalidades de jogos. A experiência busca fortalecer a comunidade e promover a autoestima.

Além das atividades físicas, a Dove preparou ativações especiais e distribuirá kits personalizados. A ação tem como foco ir além da apresentação do produto, criando um espaço para conversas sobre autocuidado e a importância de cuidar de todas as partes do corpo.

A escolha de Belo Horizonte para sediar o evento reforça a expansão da parceria para novas regiões do país. O "Treinão" já passou por cidades como Salvador, Florianópolis, Recife, Rio de Janeiro e Belém, sempre com experiências que buscaram mobilizar o público feminino local.

O encontro marca a continuidade da parceria bem-sucedida entre as marcas e também celebra o lançamento da nova linha de desodorantes Dove. Os produtos agora contam com ativos de skincare para as axilas, como sérum pró-ceramidas e ácido hialurônico, desenvolvidos para hidratar e reparar a pele.

A inclusão de ativos como o ácido hialurônico, popular em produtos para o rosto, na fórmula dos desodorantes é uma tendência crescente. O objetivo é tratar a pele das axilas com o mesmo cuidado dedicado a outras partes do corpo, prevenindo irritações e mantendo a hidratação.

Com isso, a proposta é que as mulheres possam se sentir mais seguras e confortáveis em seus corpos. O cuidado com as axilas se torna parte de uma rotina de skincare mais ampla, reforçando a mensagem de bem-estar completo, muito além da proteção contra o suor.

Como participar do Treinão em BH

Data: 28 de março, sábado

Horário: Das 8h às 14h, com abertura dos portões às 7h

Local: Parque do Palácio, na Rua Professor Djalma Guimarães, 161, Mangabeiras (Portaria 2)

Ingressos: Disponíveis para compra na plataforma Sympla, com valores de R$ 227,90 (inteira) e R$ 113,95 (meia-entrada).

Classificação: Livre Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.