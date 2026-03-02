Benefícios do ômega-3

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Apesar de ser um dos suplementos em cápsula mais populares do mercado, o ômega-3 também é um dos mais cercados por informações equivocadas, como a ideia de que seu uso é restrito à terceira idade ou voltado apenas à prevenção de doenças cardiovasculares. Jovens e adultos fisicamente ativos podem se beneficiar de seus efeitos, desde que com orientação profissional. “No público mais jovem, ele atua auxiliando o desempenho mental, contribui para a saúde metabólica e performance física, aspectos essenciais para quem mantém uma rotina ativa de treinos. Dessa forma, seu uso vai além da prevenção e funciona como um suporte diário para o organismo”, explica a nutricionista da Soldiers Nutrition, Sandra Regina Garcia. Presente naturalmente em alimentos como peixes, sementes e oleaginosas, o ômega-3 é composto pelos ácidos graxos EPA e DHA, responsáveis por diversas funções no organismo. Como o corpo humano não consegue produzi-los em quantidades suficientes, a ingestão por meio da alimentação ou suplementação pode ser necessária.

Hospital Alemão Oswaldo Cruz/Reprodução



Saúde feminina

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz promove, ao longo do mês de março, simpósios voltados à educação e à especialização de profissionais e estudantes da área da saúde. No dia 6 de março, será realizado o “Simpósio: câncer de mama em mulheres jovens - desafios da prática atual”. O evento traz uma discussão sobre o tipo de tumor mais incidente na população feminina. Em 14 de março, acontece o “III Simpósio de Endometriose”, com o objetivo de promover a atualização sobre diagnóstico e tratamento da doença. Já no dia 18 de março, nutrólogos estarão à frente do “XIV Simpósio de Nutrição Clínica Contemporânea", reforçando o papel estratégico da nutrição no cuidado hospitalar e na segurança do paciente. Encerrando a agenda, no dia 28 de março, será realizado o “I Simpósio de tumores raros – sarcomas e melanomas". O curso é presencial e garante certificado. Para mais informações: iecs@haoc.com.br.

Bruno Barros/Divulgação

Meia Maratona em SP

No dia 26 de abril de 2026, a Meia Maratona Internacional da Cidade de São Paulo Parmalat Fit chega à 26ª edição. Com largada no Obelisco do Ibirapuera, o percurso deste ano traz distâncias de 15km e 21km. O trajeto cruza alguns dos pontos mais icônicos da capital: o famoso cruzamento das avenidas Ipiranga e São João, eternizado na canção “Sampa”, de Caetano Veloso; o Viaduto do Chá; a Praça da República; a Catedral da Sé; e o Theatro Municipal. A chegada acontece na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu. Cada ‘parada’ revela um pouco da história paulistana; cosmopolita, intensa e vibrante. É um percurso que mistura turismo e superação, transformando a corrida em uma jornada urbana. Com o lema “No ritmo do seu coração”, a edição de 2026 é uma viagem pelos cartões postais da cidade. Para mais informações: www.meiamaratonasaopaulo.com.br