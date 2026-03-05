Assine
NUTRIÇÃO

6 incríveis benefícios da berinjela para a saúde e para manter a boa forma

Um alimento simples que contribui para o corpo e o bem-estar

05/03/2026 07:47

A composição da berinjela favorece a saciedade e o equilíbrio metabólico crédito: Tupi

Os benefícios da berinjela fazem desse vegetal um dos mais associados à alimentação saudável, controle do peso e prevenção de doenças. Rica em fibras, antioxidantes e compostos bioativos, a berinjela se destaca por atuar em diferentes sistemas do corpo, desde o intestino até o coração, com baixo valor calórico e grande versatilidade culinária.

Por que a berinjela é tão valorizada na alimentação saudável

A berinjela possui baixo teor calórico e pequena quantidade de gordura, o que permite seu consumo frequente sem comprometer dietas de emagrecimento. Em 100 gramas, ela fornece poucas calorias, bons níveis de fibras e baixo índice glicêmico, ajudando no controle da fome.

Além disso, sua composição favorece a saciedade e o equilíbrio metabólico. Isso explica por que a berinjela costuma aparecer em planos alimentares voltados à perda de peso e à melhora da saúde geral.

 

Ação antioxidante e proteção das células

Um dos principais benefícios da berinjela está concentrado na casca. Ela é rica em antocianinas, antioxidantes potentes que ajudam a neutralizar os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento precoce e danos celulares.

Consumir a berinjela com a casca potencializa esse efeito protetor. Esses compostos antioxidantes também contribuem para reduzir processos inflamatórios no organismo, favorecendo a prevenção de doenças crônicas.

Rica em fibras, nutrientes e aliada de uma rotina equilibrada. – Créditos: depositphotos.com / dpfoxfoto

Saúde do coração e controle da glicose

As fibras presentes na berinjela auxiliam na redução do colesterol LDL e dos triglicerídeos, contribuindo para a saúde cardiovascular. As antocianinas também ajudam a manter a elasticidade das artérias e a regular a pressão arterial.

Outro destaque entre os benefícios da berinjela é o auxílio no controle da glicemia. Seu baixo índice glicêmico, aliado às fibras e antioxidantes, favorece a estabilização dos níveis de açúcar no sangue, sendo uma boa opção para prevenção e controle da diabetes.

Principais nutrientes e benefícios da berinjela

Componente Benefício no organismo
Fibras Saciedade, intestino regulado e controle do colesterol
Antocianinas Ação antioxidante e proteção cardiovascular
Luteína e zeaxantina Manutenção da saúde ocular
Baixo índice glicêmico Controle da glicose no sangue

Como consumir berinjela para aproveitar melhor seus benefícios

  • Prefira consumir a berinjela com a casca para preservar antioxidantes
  • Use preparações assadas ou grelhadas para reduzir calorias
  • Combine com fontes de proteína e legumes para maior saciedade
  • Evite excesso de óleo, pois a berinjela absorve gordura facilmente
  • Inclua em receitas como refogados, legumes assados, caponata e pratos mediterrâneos

Selecionamos um conteúdo do canal MundoBoaForma, que conta com mais de 428 mil inscritos e já ultrapassa 16 mil visualizações neste vídeo, apresentando os principais benefícios da berinjela para a saúde e a boa forma. O material destaca propriedades nutricionais do alimento, possíveis efeitos no controle do peso e do colesterol, formas de consumo, receitas simples e orientações práticas para incluir a berinjela na alimentação diária, alinhado ao tema tratado acima:

Berinjela, intestino e saúde ocular

Entre os benefícios da berinjela está o suporte ao funcionamento intestinal. Suas fibras aumentam o volume fecal e alimentam a microbiota, favorecendo o trânsito intestinal. Para esse efeito ser eficiente, é essencial manter uma boa ingestão de água.

A berinjela também contribui para a saúde dos olhos. Compostos como luteína e zeaxantina ajudam a proteger a visão contra o desgaste natural do envelhecimento e a ação da luz azul, tornando o vegetal um aliado da saúde ocular a longo prazo.

Versátil, acessível e nutritiva, a berinjela pode fazer parte da rotina alimentar de forma simples e saborosa. Quando preparada corretamente, ela entrega benefícios reais para o corpo, o metabolismo e o bem-estar geral.

