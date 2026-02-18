Monte sua academia em casa: 5 itens essenciais para começar a malhar

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Criar uma rotina de exercícios sem depender de uma academia é mais simples e acessível do que parece. Com um investimento inicial baixo e alguns equipamentos versáteis, é possível transformar um pequeno espaço em casa em uma área de treino funcional e eficiente, ideal para quem busca mais flexibilidade e privacidade.

O segredo está em escolher itens que permitam trabalhar diferentes grupos musculares e que se adaptem a vários tipos de atividades, desde o fortalecimento até o cardio. Montar um kit básico não exige grandes gastos e oferece a liberdade de se exercitar a qualquer hora, eliminando desculpas como falta de tempo ou trânsito.

5 equipamentos para montar seu espaço de treino

Colchonete de exercícios: é o ponto de partida para qualquer treino em casa. Essencial para conforto e higiene ao realizar exercícios no chão, como abdominais, flexões, pranchas e alongamentos. O colchonete protege a coluna e as articulações do contato direto com a superfície dura, tornando a prática mais segura. Halteres ou kettlebell: para quem busca ganho de força e definição muscular, ter um par de halteres ou um kettlebell é fundamental. Esses pesos são extremamente versáteis e podem ser usados para exercícios de braços, ombros, costas e pernas. Modelos com peso ajustável são ótimos para economizar espaço e progredir nos treinos. Faixas de resistência: conhecidas como "elastibands" ou "thera bands", as faixas elásticas são perfeitas para treinos de tonificação muscular, reabilitação e aquecimento. Leves, baratas e portáteis, elas oferecem diferentes níveis de resistência e são excelentes para trabalhar glúteos, pernas e a parte superior do corpo com menor impacto. Corda de pular: um clássico do cardio que nunca sai de moda. Pular corda é um dos exercícios mais eficazes para queimar calorias, melhorar a coordenação motora, a agilidade e a saúde cardiovascular. É um equipamento barato, que ocupa pouquíssimo espaço e proporciona um treino intenso em poucos minutos. Dê preferência a superfícies com algum amortecimento para proteger suas articulações, evitando pular diretamente sobre o concreto. Roda abdominal: este equipamento é um desafio poderoso para o core. A roda abdominal trabalha intensamente os músculos do abdômen, da região lombar e dos ombros, promovendo estabilidade e força. Embora exija uma técnica correta para evitar lesões, seus resultados para o fortalecimento do centro do corpo são notáveis.

Lembre-se de que, antes de iniciar qualquer nova rotina de exercícios, é fundamental consultar um profissional de saúde ou um educador físico. Essa orientação garante que as atividades escolhidas sejam seguras e adequadas para suas condições físicas, prevenindo lesões.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.