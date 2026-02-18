Assine
Faltou água? 5 dicas para armazenar e usar suas reservas com segurança

Saiba como guardar água em casa de forma correta para evitar contaminação e garantir o abastecimento da sua família durante a manutenção da Copasa

Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
18/02/2026 16:42 - atualizado em 18/02/2026 16:51

Faltou água? 5 dicas para armazenar e usar suas reservas com segurança
Consumir água de qualidade exige armazenamento seguro para evitar riscos à saúde e a proliferação de doenças. crédito: Engin Akyurt de Pexels

É natural que surjam dúvidas sobre a melhor forma de armazenar água em casa para garantir o consumo da família sem colocar a saúde em risco.

Guardar água da torneira de maneira inadequada pode levar à contaminação por bactérias e vírus, além de criar o ambiente perfeito para a proliferação do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Por isso, seguir algumas orientações simples é fundamental.

Veja cinco dicas para armazenar e usar suas reservas de água com segurança.

1. Escolha recipientes adequados

Utilize apenas recipientes limpos e fabricados com material de grau alimentício, como garrafas PET, galões de água mineral ou baldes novos. Eles devem ter uma tampa que feche bem para evitar a entrada de sujeira e insetos. Jamais use vasilhas que já guardaram produtos de limpeza, combustíveis ou qualquer outra substância química.

2. Higienize tudo antes de usar

A limpeza dos recipientes é um passo crucial. Lave-os com água e sabão e enxágue completamente para remover qualquer resíduo. Para uma desinfecção extra, você pode usar uma solução de uma colher de sopa de água sanitária (sem perfume) para cada litro de água. Deixe a mistura agir por alguns minutos dentro do recipiente e depois enxágue bem.

3. Armazene em local protegido

O ideal é manter a água guardada em um lugar fresco, escuro e longe da luz solar direta. O calor e a luminosidade podem favorecer o crescimento de algas e outros microrganismos que comprometem a qualidade da água. Mantenha os recipientes longe de produtos de limpeza ou venenos.

4. Identifique e separe o uso

É útil separar a água potável, destinada para beber e cozinhar, daquela que será usada para limpeza da casa, descargas e banhos. Cole uma etiqueta com a data em que a água foi coletada e a sua finalidade. Isso ajuda a organizar o consumo e a evitar o uso de água não tratada para ingestão.

5. Cuidado ao manusear a reserva

Para evitar contaminação cruzada, nunca beba diretamente do recipiente de armazenamento nem coloque as mãos dentro dele. Utilize uma concha, caneca ou copo limpo exclusivamente para retirar a água. Lembre-se de manter os recipientes sempre bem tampados, mesmo durante o período de uso.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana

