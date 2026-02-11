5 famosas que assumiram os grisalhos e inspiram a beleza natural

Abandonar a tintura e assumir os cabelos grisalhos se tornou um poderoso ato de autoaceitação para muitas mulheres, e no mundo das celebridades não é diferente. De Hollywood aos estúdios de TV no Brasil, atrizes consagradas estão transformando a percepção sobre beleza e envelhecimento ao exibir com orgulho seus fios brancos, inspirando o público a buscar uma relação mais natural com a própria imagem.

Essa tendência vai além da estética e reflete uma mudança cultural importante. Ao optarem pela naturalidade, essas artistas desafiam padrões de juventude e se tornam referências de estilo e confiança. Veja cinco famosas que fizeram essa transição e se tornaram ícones de autenticidade.

Glória Pires

Uma das atrizes mais queridas do Brasil, Glória Pires surpreendeu o público ao deixar os fios brancos crescerem durante a pandemia. Ela compartilhou o processo em suas redes sociais, mostrando a transição de forma transparente. Hoje, seu cabelo grisalho é uma de suas marcas registradas, compondo um visual elegante e moderno que é frequentemente elogiado.

Andie MacDowell

A estrela de Hollywood fez uma aparição icônica no Festival de Cannes com seus cachos volumosos e completamente grisalhos. Andie MacDowell declarou em entrevistas que se sentiu mais poderosa e autêntica do que nunca com o novo visual. A decisão da atriz foi vista como um marco, especialmente por reforçar a beleza dos cabelos cacheados e brancos no tapete vermelho.

Jamie Lee Curtis

Pioneira no movimento, Jamie Lee Curtis ostenta seus cabelos curtos e grisalhos há anos. A atriz é uma forte defensora do envelhecimento natural em Hollywood e critica abertamente a pressão estética sobre as mulheres. Seu visual prático e cheio de personalidade virou sinônimo de segurança e prova que a beleza não tem idade.

Sarah Jessica Parker

A eterna Carrie Bradshaw de "Sex and the City" também abraçou seus fios grisalhos de forma sutil e sofisticada. Ao ser fotografada com mechas brancas, a atriz gerou um grande debate na mídia. Em resposta às críticas, ela se posicionou contra o que chamou de "conversa misógina", questionando por que homens grisalhos são vistos como charmosos enquanto mulheres são julgadas.

Letícia Spiller

A atriz brasileira também aderiu aos fios naturais e compartilha reflexões sobre liberdade com seus seguidores. Letícia Spiller afirmou que assumir os grisalhos faz parte de um processo de se sentir mais conectada com sua essência. O visual reforça sua imagem de mulher que valoriza o bem-estar e a beleza que vem de dentro para fora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.