RAIZ EMOCIONAL

Carnaval pode virar gatilho para apostas online?

Folia, álcool e impulsividade podem aumentar o risco de recaída em jogos de aposta; veja como se proteger e quando buscar ajuda

Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
10/02/2026 15:00

No caso das apostas, esse ciclo costuma ser silencioso, porque tudo acontece no celular crédito: Freepik

Carnaval é sinônimo de alegria, encontro com amigos e rua cheia. Mas, para muita gente, a folia também aumenta ansiedade, angústia e desconforto com aglomeração. Quando isso se mistura ao consumo maior de álcool e à quebra de rotina, cresce o risco de decisões no impulso, e esse cenário pode funcionar como gatilho para outros vícios, inclusive apostas online.

O psicólogo Leonardo Teixeira, que atua no tratamento de vícios, explica que o jogo não atrai apenas pela promessa de dinheiro, ele ativa o cérebro pelo prazer do risco, da adrenalina e da recompensa. “Quando a pessoa está mais impulsiva, ela tende a buscar recompensas rápidas, e a aposta entra como um atalho perigoso”, afirma.

Por que o carnaval “puxa” esse comportamento

Segundo Leonardo, muitos vícios funcionam como válvula de escape emocional. A pessoa tenta fugir de um incômodo interno e busca alívio rápido, mesmo que o custo venha depois. “Não é sobre o dinheiro em si. É sobre tentar regular a emoção com algo que dá sensação imediata de alívio”, explica.

De acordo com o psicólogo, vale observar três sinais que costumam aparecer quando a aposta deixa de ser brincadeira e vira problema:

  • Perder a noção do valor do dinheiro 
  • Mentir para sustentar o comportamento
  • Entrar no “só mais uma que agora vai”

No caso das apostas, esse ciclo costuma ser silencioso, porque tudo acontece no celular, e só explode quando aparecem dívidas, estresse e ansiedade. O especialista reforça um ponto que muita gente ignora: tratar só a consequência, como dívida e vergonha, costuma falhar. O foco precisa ir na raiz emocional e nos gatilhos que empurram a pessoa para a aposta. 

3 cuidados para proteger sua saúde mental na folia

Para curtir o carnaval sem se perder no impulso, o psicólogo recomenda três cuidados:

  1. Respeite o limite do corpo

Se você percebe sinais de exaustão, irritação, ansiedade ou vontade de “apagar” emoções, pare. Corpo no limite vira mente no impulso.

  1. Faça pausas curtas ao longo do dia

Carnaval não é prova de resistência. Uma pausa para respirar, comer e se hidratar reduz a chance de decisão por impulso.

  1. Tenha horários e um mini cronograma

Defina hora para sair, voltar, dormir e se reorganizar. Rotina mínima evita o “depois eu vejo” que vira gatilho.

Se apostar já é um gatilho, vale ter um cuidado extra

Leonardo lembra que, quando a vontade de apostar aparece, o cérebro procura uma recompensa rápida. Por isso, ajuda ter outras formas de aliviar tensão e sentir prazer que não envolvam o celular.

Na prática, ele sugere escolhas simples que ocupam o tempo e dão sensação de bem-estar, como uma caminhada leve, um banho demorado, um filme, leitura ou combinar algo com alguém. E tem um detalhe importante: ficar no tédio e com o celular na mão costuma aumentar o risco.

Um caminho bem direto é deixar a aposta menos acessível:

  • Tire apps de aposta da tela inicial e saia da conta. O Governo Federal permite que você faça a autoexclusão dos sites de apostas. 
  • Bloqueie notificações e links que te puxam para o jogo
  • Combine com alguém de confiança um “me chama aqui” quando bater o impulso

apostas apostas-online carnaval carnaval-2026 online tigrinho

